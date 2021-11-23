В России выявлено минимальное с 19 октября суточное число заболевших коронавирусом
Больше всего заболевших приходится на Москву и Подмосковье, а на третьей строчке впервые оказалась Самарская область. Петербург — лишь на четвёртом месте.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России выявили 33 996 новых заболевших коронавирусом за сутки, сообщает федеральный оперштаб. Этот показатель стал минимальным с 19 октября. Больше всего новых случаев по-прежнему выявляют в Москве (+2749 заболевших в сутки), в Подмосковье (+1871), в Самарской области (+1529) и в Петербурге (+1060). Свыше 700 новых случаев болезни также зафиксировали в Крыму, Нижегородской области, Краснодарском крае, Воронежской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае.
Общее число зафиксированных случаев ковида в нашей стране увеличилось до 9 400 835.
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