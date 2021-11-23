В России выявлено минимальное с 19 октября суточное число заболевших коронавирусом

В России выявили 33 996 новых заболевших коронавирусом за сутки, сообщает федеральный оперштаб. Этот показатель стал минимальным с 19 октября. Больше всего новых случаев по-прежнему выявляют в Москве (+2749 заболевших в сутки), в Подмосковье (+1871), в Самарской области (+1529) и в Петербурге (+1060). Свыше 700 новых случаев болезни также зафиксировали в Крыму, Нижегородской области, Краснодарском крае, Воронежской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае.