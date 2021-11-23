Директор Хлебниковой заявил о стабилизации состояния певицы

Директор певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в собственной квартире, — Данила Прайс — рассказал, что состояние артистки стабилизируется. Об этом он сообщил в сториз в "Инстаграме".

"Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают всё максимально возможное для её скорейшего восстановления", — говорится в публикации.