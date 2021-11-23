Директор Хлебниковой заявил о стабилизации состояния певицы
Данила Прайс призвал подписчиков не вестись на вбросы в СМИ, отметив, что никто из журналистов "не угадал про состояние Марины".
Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
Директор певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в собственной квартире, — Данила Прайс — рассказал, что состояние артистки стабилизируется. Об этом он сообщил в сториз в "Инстаграме".
"Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают всё максимально возможное для её скорейшего восстановления", — говорится в публикации.
Прайс призвал фанатов звезды не верить вбросам, которые публикуют СМИ, добавив, что про состояние Марины "не угадал никто".
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких.
Комментариев: 0