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Директор Хлебниковой заявил о стабилизации состояния певицы

Данила Прайс призвал подписчиков не вестись на вбросы в СМИ, отметив, что никто из журналистов "не угадал про состояние Марины".

23 ноября, 08:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B7TDXAIF1uJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marina_hlebnikova_official</a></p>

Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Директор певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в собственной квартире, — Данила Прайс — рассказал, что состояние артистки стабилизируется. Об этом он сообщил в сториз в "Инстаграме".

"Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают всё максимально возможное для её скорейшего восстановления", — говорится в публикации.

Прайс призвал фанатов звезды не верить вбросам, которые публикуют СМИ, добавив, что про состояние Марины "не угадал никто".

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Хирург НИИ Склифосовского Шарипов поведал о состоянии певицы Хлебниковой

Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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