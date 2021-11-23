Жители Китая предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией
А некоторые читатели местного издания "Хуаньцю шибао" написали, что существование этой маленькой страны не имеет значения, и её нужно сурово наказать.
Литва. Фото © Pixabay
Китайское издание Хуаньцю шибао опубликовало материал о дипломатических противоречиях между официальным Пекином и Вильнюсом. В связи с этим под публикацией некоторые читатели предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией.
В публикации отмечается, что из-за открытия офиса Тайваня в Литве Китай выразил протест, поскольку считает остров своей территорией. Так, Пекин счёл эти действия "нанесением ущерба суверенитету и территориальной целостности КНР и грубым вмешательством во внутренние дела" страны.
Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом
Литва — это бывшая республика Советского Союза, и мы можем просто признать её субъектом Российской Федерации, которая является государством-правопреемником Советского Союза
О чём вообще речь? Литва — это неотъемлемая часть России!
А некоторые пользователи написали, что существование Литвы не имеет значения, тем более она маленькая. Также отметили, что эта европейская страна "должна быть сурово наказана".
Эта муха всё ещё так сильно раздражает! Прихлопните уже её!
Ранее Китай снизил уровень дипотношений с Литвой после открытия представительства Тайваня. В Пекине решение Вильнюса назвали вмешательством в свои дела и нарушением территориальной целостности государства.
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