В Канаде марихуану можно будет заказать с доставкой через Uber

В канадской провинции Онтарио пользователям сервиса Uber Eats станет доступна доставка марихуаны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Опция появится на торговой площадке Uber Eats, где компания разместит продавца Tokyo Smoke. Он будет принимать заказы пользователей на покупку марихуаны. После этого свои посылки жители Онтарио смогут получить в ближайшем магазине ретейлера.

Компания считает, что с помощью новой услуги канадцы будут покупать безопасный каннабис. Это поможет в борьбе с нелегальной торговлей наркотиками.

Стоит отметить, что в России марихуана относится к списку запрещённых веществ. В Канаде же её легализовали в рекреационных целях в 2018 году. При этом в стране до сих пор борются с подпольными производителями.