В Казани накажут пассажиров без QR-кодов за простои транспорта

Казанский перевозчик предупредил о том, что пассажиры без QR-кодов, задерживающие движение общественного транспорта, будут нести ответственность за простой. Об этом сказано в сообщении компании "Метроэлектротранс".

"Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта", — говорится в записи в телеграм-канале.

В пример перевозчик привёл случай задержки городских трамваев из-за пассажира, отказавшегося как предъявить цифровой код, так и покинуть салон. В результате на остановке собралось ещё десять трамваев, а на место прибыли полицейские и вывели мужчину. Ущерб от простоя составил 6407 рублей. "Метроэлектротранс" планирует добиваться возмещения убытков за простои в утренний час пик.

Всего же, по данным компании, за вечер 22 ноября при проверке QR-кодов в электротранспорте проверяющие не пропустили 817 пассажиров, в трамваях и троллейбусах высадили 470 человек без необходимых документов.