Автоэксперт Славнов не поддержал изменение процедуры получения водительских медсправок

При сдаче на водительское удостоверение у человека могут быть и потливость, и дрожащие руки с аритмией из-за переживаний. Подводить таких людей к нормам и заставлять их проходить лабораторные исследования неправильно. С таким мнением выступил автоэксперт Дмитрий Славнов.

"Вы когда сдавали на права, у вас была потливость, дрожали руки или была аритмия, потому что вы переживали. Подводить всех к этим нормам и говорить, что вы вот такой плохой, если у вас дрожат руки, бледное лицо и так далее, то мы все наркоманы или пьяницы. Как по мне, это неправильно", — сказал он Лайфу.

Славнов считает, что работа необходима с людьми, ранее уже поставленными на учёт и отказавшимися от прохождения медосвидетельствования. Обычный человек, придя с утра за справкой, будет испытывать сонливость, поэтому судить о нём лишь по внешнему виду нельзя, уточнил наш собеседник.

Настоящий же наркоман или алкоголик, считает эксперт, не заявится в ненормальном состоянии на экзамен и возьмёт некоторое время, чтобы прийти в себя. Проблему нужно пресекать на корню, добавил Славнов, потому что человек с зависимостью на дороге не просто опасен — он танк, который едет, и не знаешь, что от него можно ожидать.