Политолог Журко раскрыл, как РФ выигрывает от трудностей с запуском "Северного потока – 2"

Трудности с запуском "Северного потока – 2" приносят России только пользу, поскольку с началом работы газопровода зашкаливающие цены на газовом рынке естественным образом обвалятся как минимум вполовину. Такое мнение озвучил политолог, эксперт Института стран СНГ Артём Журко в беседе с РИА ФАН.

Так, Украина обвиняет Россию в том, что она якобы пытается найти пробелы в европейском законодательстве и создать преференциальные условия для трубопровода. При этом, как подчеркнул специалист, Киев позиционирует себя в сертификации "Северного потока – 2" чуть ли не решающим игроком — такое мнение складывается из-за практически ежедневных заявлений относительно газопровода.

"Решающего права или права вето украинская сторона при сертификации газопровода не имеет, о чём было заявлено регулятором ФРГ ранее. Единственная причина, почему украинские компании принимают участие в сертификации, — желание услышать иное мнение. Так, по крайней мере, заявляют в Германии. Хотя кажется, что на самом деле это всего лишь знаки уважения на фоне американо-германской сделки по "Северному потоку – 2", где мнение Украины не было учтено", — пояснил политолог.

Он отметил, что пока представители Незалежной "упражняются в словесностях, смешивая в кучу кризис на белорусской границе, конфликт в Донбассе и газовую тематику". Тем самым в каком-то смысле подыгрывают Москве, которой "остаётся просто наблюдать", как заинтересованные лица ФРГ заняты поиском адаптации европейского законодательства под потребности в ценном энергоресурсе в условиях предстоящей зимы.