Суд продлил арест обвинённого в госизмене основателя Group-IB Сачкова
Причём адвокат предпринимателя Сергей Афанасьев заявил о намерении обжаловать это постановление.
Фото © Facebook / Илья Сачков
Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова, которого арестовали по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив Сачкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2022 года", — сказал защитник, добавив, что намеревается обжаловать это постановление.
Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Мать бизнесмена написала письмо президенту и попросила Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына.
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