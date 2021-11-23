Кабмин Молдавии пытается предотвратить возможное отключение от поставок газа из России

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство пытается изыскать возможности уплатить долг "Газпрому". В посте в "Фейсбуке" он пообещал соотечественникам, что они не останутся без газа.

"Сегодня в Министерство инфраструктуры и регионального развития поступил запрос "Молдовагаза" по поводу создавшейся ситуации. В связи с этим правительство ведёт переговоры, чтобы найти решения и гарантировать поставки газа гражданам нашей страны. Мы вернёмся с дополнительной информацией", — сообщил Спыну.

Он отметил, что 22 ноября на заседании наблюдательного совета "Молдовагаза" обсуждалась проблема задолженности. Молдавская компания должна финансово обеспечить 50% поставок в ноябре, так говорится в базовом контракте. По словам Спыну, текущая задолженность составляет порядка 74 миллионов долларов. Долг сформировался из-за несвоевременной корректировки тарифов, указал он.