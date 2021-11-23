Кабмин Молдавии пытается предотвратить возможное отключение от поставок газа из России
Текущая задолженность составляет порядка 74 миллионов долларов, она сформировалась из-за несвоевременной корректировки тарифов, пояснил вице-премьер Спыну.
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Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство пытается изыскать возможности уплатить долг "Газпрому". В посте в "Фейсбуке" он пообещал соотечественникам, что они не останутся без газа.
"Сегодня в Министерство инфраструктуры и регионального развития поступил запрос "Молдовагаза" по поводу создавшейся ситуации. В связи с этим правительство ведёт переговоры, чтобы найти решения и гарантировать поставки газа гражданам нашей страны. Мы вернёмся с дополнительной информацией", — сообщил Спыну.
Он отметил, что 22 ноября на заседании наблюдательного совета "Молдовагаза" обсуждалась проблема задолженности. Молдавская компания должна финансово обеспечить 50% поставок в ноябре, так говорится в базовом контракте. По словам Спыну, текущая задолженность составляет порядка 74 миллионов долларов. Долг сформировался из-за несвоевременной корректировки тарифов, указал он.
Ранее Лайф сообщал, что "Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Как пояснили в компании, молдавская сторона должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но так и не сделала этого.
Напомним, что в конце октября в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику остались по прежнему маршруту — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах.
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