Комитет Госдумы потребовал прекратить притеснять русских в Штатах

За последний год не менее трёхсот россиян, проживающих в США на постоянной основе, подверглись "преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами".

Госдума осудила агрессивные действия американских властей по отношению к российским соотечественникам, а также потребовала прекратить притеснения представителей русской общины США и соблюдать их права. Проект заявления размещён в думской электронной базе.

"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает агрессивные действия властей Соединённых Штатов Америки, направленные против российских соотечественников", — приводит текст документа ТАСС.

Также Дума намерена потребовать прекращения притеснений представителей русской общины в США и соблюдения их прав. Уточняется, что проект заявления внесён Комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Известно, что за последний год не менее трёхсот россиян, проживающих в США на постоянной основе, подверглись "преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами". В результате 18 ноября 2021 года было принято и опубликовано заявление Координационного совета организаций российских соотечественников США о приостановлении своей деятельности.

"Обыски и допросы, изъятие личных вещей, давление, проводящиеся в рамках расследования по не имеющему ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных агентов, грубо нарушают права российских соотечественников на возможность поддерживать связь с исторической Родиной — Российской Федерацией", — сообщается в проекте заявления.

Как уточняется, Госдума намерена объявить действия США недружественными и призвать осудить дискриминационную политику США.