Комитет Госдумы потребовал прекратить притеснять русских в Штатах
За последний год не менее трёхсот россиян, проживающих в США на постоянной основе, подверглись "преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами".
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Госдума осудила агрессивные действия американских властей по отношению к российским соотечественникам, а также потребовала прекратить притеснения представителей русской общины США и соблюдать их права. Проект заявления размещён в думской электронной базе.
"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает агрессивные действия властей Соединённых Штатов Америки, направленные против российских соотечественников", — приводит текст документа ТАСС.
Также Дума намерена потребовать прекращения притеснений представителей русской общины в США и соблюдения их прав. Уточняется, что проект заявления внесён Комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
"Беспрецедентное давление": В США приостановлена работа Координационного совета российских соотечественников
Известно, что за последний год не менее трёхсот россиян, проживающих в США на постоянной основе, подверглись "преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами". В результате 18 ноября 2021 года было принято и опубликовано заявление Координационного совета организаций российских соотечественников США о приостановлении своей деятельности.
"Обыски и допросы, изъятие личных вещей, давление, проводящиеся в рамках расследования по не имеющему ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных агентов, грубо нарушают права российских соотечественников на возможность поддерживать связь с исторической Родиной — Российской Федерацией", — сообщается в проекте заявления.
Как уточняется, Госдума намерена объявить действия США недружественными и призвать осудить дискриминационную политику США.
Ранее Лайф сообщал, что посол России резко прокомментировал угрозу США новыми санкциями. Дипломат отметил, что диалог через попытки введения ограничений неприемлем и нарушает международное право.
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