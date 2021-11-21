"Русское дело": Зачем ФБР "кошмарит" обычных россиян в США Спецслужбы США начали зачистку россиян, которые разбивают клише о России как "империи зла". Стереотип не должен быть разрушен, считают американские власти. 20 ноября, 21:40 Фото © Getty Images/Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images)

Оплот мировой демократии решил затравить наших бывших соотечественников за желание оставаться русскими в Америке и поддерживать культурные связи с Россией. Кара в виде преследования со стороны ФБР, присвоение статуса иноагента одной из некоммерческих организаций русской диаспоры — Координационному совету российских соотечественников (КСОРС) — войдёт в историю как "русское дело". Гражданское общество, которое открывает детские сады, готовит художественные выставки и помогает в организации встреч артистов с русской диаспорой, теперь под подозрением. Почему Вашингтон решил нанести такой удар, Лайфу прокомментировала пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон.

— Поразительно наблюдать, как Соединённые Штаты, продающие всему миру принципы демократии, так демонстративно нарушают свои же правила, когда речь касается русской общины в Америке. Прикрываясь законом об иноагентах, ФБР допрашивает студентов, общественных деятелей, мы наблюдаем откровенное преследование по национальному признаку, поскольку КСОРС занимается не политикой, а культурными и историческими проектами. И в нынешних реалиях эти темы — одна из артерий для поддержания диалога. Но увы, Вашингтон предпочёл нанести удар. В историю Америки это войдёт как "русское дело". Надана Фридрихсон Пресс-секретарь Россотрудничества

Если Россия требует регистрации в качестве иностранных агентов структур, которые напрямую финансируются из-за рубежа, то в Америке решили присвоить подобный статус за доброжелательное отношение к нашей стране. Обвинения — стандартные, по мнению чиновников США, они распространяют информацию или проводят информационную политику, в которой наша страна представлена в благоприятном свете, а политика российского руководства не подвергается критике.

Как сообщила председатель КСОРС Елена Брэнсон, члены организации рассчитывает, что американские следователи перестанут проводить расследование о русских иностранных агентах. На данный момент ФБР опросило 300 человек.

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— За последний год в рамках расследования о нарушениях законов об иностранных агентах ФБР допросило как минимум триста представителей русскоязычной общины в США — от студентов и общественных деятелей до предпринимателей и пенсионеров, участвовавших в мероприятиях, которые проводили члены КСОРС. Среди допрошенных были и члены КСОРС, а ко мне агенты ФБР приходили с обыском. Именно это беспрецедентное давление со стороны американских спецслужб на русскую общину стало причиной приостановления работы Координационного совета организаций российских соотечественников. На сегодняшний момент, пока проходит это расследование, мы считаем, что члены организации могут быть подвергнуты преследованию. Поэтому мы решили приостановить работу, — сказала Брэнсон.

— Мы надеемся, что спецслужбы смогут разобраться и понять, что мы как неполитическая, неформальная и некоммерческая организация, не получавшая денежные средства и не имеющая своего счёта, не являемся иностранными агентами. А пока мы наблюдаем лишь тенденцию роста репатриации соотечественников в Россию Елена Брэнсон Председатель КСОРС

Как полагает политолог Марат Баширов, данный статус в первую очередь грозит тем людям, которые являются штатными членами КСОРС. Они попали под плотный контроль со стороны правоохранительных органов США, и, чтобы обеспечить им безопасность и нормальную жизнь, организация приняла решение о прекращении своей деятельности.

— Гранты они не получали, финансирование не распределяли, по сути, это было самоорганизующееся сообщество, очевидно, их деятельность кому-то мешала. Если бы это была коммерческая структура вроде RT, которая тоже имеет статус иностранного агента, то они попали бы под большие ограничения. Как и российский телеканал, например, ему отказали в доступе в Конгресс, начались проблемы с лицензированием, личными данными сотрудников. А тут прессуют гражданское общество — обычные люди, которые заинтересованы в сохранении культурных связей со своей Родиной. Например, приезжает какой-то артист из России, его встречает это сообщество и организует ему встречи и концерты, — отметил эксперт.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне уже отреагировало на недружественные действия американского государства. В официальном аккаунте в "Фейсбуке" Посольство РФ в США потребовало от американской стороны прекратить преследование людей, составляющих диаспору выходцев из России.

— Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке Конституции США, — заявили в посольстве. — По сути, речь идёт о грубом попрании личных свобод в стране, претендующей именоваться "оплотом демократии". Требуем незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры.

Несмотря на многочисленность, русская диаспора в США так и не заимела крупной организации, собственных лоббистов в Конгрессе и других значимых организаций, которые бы отстаивали её интересы как некой национальной, влиятельной группы, считает американист Михаил Таратута. По его мнению, США просто демонстрируют недружественные действия вроде попытки признать недействительными будущие президентские выборы в России 2024 года.

— Русская диаспора в США формировалась волнами, в конце XIX и начале XX века. Туда ехали в основном евреи и политическая эмиграция. Если первые остались безразличны к сохранению культуры, то политические сумели организовать механизм диаспоры и даже создали компартию США на базе социал-демократической фракции, позже она была разгромлена. После революции началась вторая волна. Однако белая эмиграция так и не прижилась, скорее, они существовали надеждой, что СССР падёт и они вернутся домой, этого, как мы знаем, не случилось. Ещё один исход еврейской эмиграции случился в 1970-е годы, и нечто подобное сформировалось относительно недавно — 20–30 лет назад. Но эти структуры, а организация Брэнсон не единственная, фактически ни на что не влияют, вреда не приносят, просто они в том числе сотрудничают с некими официальными органами России, встречи проводят, но не более того, — сказал Таратута.

Основная деятельность КСОРС направлена против навязанных американскому обществу стереотипов, представляющих политику России как систему злых умыслов. Собственно, после знаменитой сентябрьской речи Рональда Рейгана 1983 года, где он объявил СССР империей зла, ничего не поменялось.

— Высказывание Рейгана стало каноническим, и все современные американские стереотипы вырастают из него. Из них же формируется и негативное отношение рядовых американцев к России. Если посмотреть замеры по этому показателю, то мы увидим, что сегодня он самый низкий за многие годы, можно сказать, за последние лет десять точно. Началось всё после крымских событий и меняться не собирается. Видимо, попытка диаспоры изменить эту точку зрения и привела к таким действиям соответствующих органов власти, — отметил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

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Он добавил, что ситуация усложняется тем, что президент США Джозеф Байден якобы не хочет введения новых санкций против России, при этом готовится новая встреча с Владимиром Путиным. В данном случае администрация достаточно грамотно воспользовалась моментом и признала российскую диаспору иноагентом согласно закону 1938 года. Предыдущая встреча глав стран произошла в Швейцарии, тогда удалось достигнуть продления договора СНВ-III, возобновить работу посольств, а также регламентировать вопросы экстрадиции беглых преступников.

Основной деятельностью КСОРС является бытовая и культурная помощь бывшим россиянам за рубежом — открытие детских садов, проведение различных мероприятий в среде соотечественников, в том числе оказание помощи для участников акций вроде "Звёздный диктант". Отдельно можно отметить и проведение патриотических акций, в том числе "Георгиевской ленточки", посвящённой Победе в Великой Отечественной войне.