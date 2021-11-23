Песков раскритиковал обещанные Блинкеном санкции по "Северному потоку – 2"
Российская сторон считает эти шаги незаконными и неправильными на фоне напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог.
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В Кремле назвали возможные новые санкции США в отношении "Северного потока – 2" незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить утраченный диалог между странами. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно. Мы не раз об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог", — прокомментировал он информацию о подготовке новых санкций.
Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против ещё одной российской компании, а также двух судов, которые имеют отношение к "Северному потоку – 2". Причём ранее американский портал Politico писал, что в 2021 году президент США Джо Байден три раза отклонял пакет санкций против России. По словам представителей американской администрации, глава США якобы посчитал предложенные ограничительные меры недостаточно жёсткими.
Напомним, что ещё в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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