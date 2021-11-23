Песков раскритиковал обещанные Блинкеном санкции по "Северному потоку – 2"

В Кремле назвали возможные новые санкции США в отношении "Северного потока – 2" незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить утраченный диалог между странами. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно. Мы не раз об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог", — прокомментировал он информацию о подготовке новых санкций.