В Кремле не стали оценивать возможность включения анализа на антитела в программу ОМС
На Камчатке уже начала работу специальная комиссия по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу, однако данная услуга платная, так как она не предусмотрена программой госгарантий.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Кремль не имеет позиции по вопросу выдачи платных справок о наличии антител к коронавирусу, поскольку этим вопросом должны заниматься специалисты, в том числе из оперштаба. Такую позицию журналистам во вторник озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет позиции в Кремле, это нужно спрашивать в штабе правительства", — сказал Песков.
Напомним, что на Камчатке начала работу специальная комиссия по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу, однако данная услуга платная, так как она не предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий и не входит в ОМС.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать регистр граждан с антителами к ковиду. Таким образом законодатели хотят решить вопрос с теми, кто не может получить QR-код, но имеет иммунитет.
Также в России широко обсуждается законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Предполагается, что эта система будет действовать до июня 2022 года.
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