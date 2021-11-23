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В Кремле не стали оценивать возможность включения анализа на антитела в программу ОМС

На Камчатке уже начала работу специальная комиссия по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу, однако данная услуга платная, так как она не предусмотрена программой госгарантий.

23 ноября, 10:15

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Кремль не имеет позиции по вопросу выдачи платных справок о наличии антител к коронавирусу, поскольку этим вопросом должны заниматься специалисты, в том числе из оперштаба. Такую позицию журналистам во вторник озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет позиции в Кремле, это нужно спрашивать в штабе правительства", — сказал Песков.

Напомним, что на Камчатке начала работу специальная комиссия по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу, однако данная услуга платная, так как она не предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий и не входит в ОМС.

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Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать регистр граждан с антителами к ковиду. Таким образом законодатели хотят решить вопрос с теми, кто не может получить QR-код, но имеет иммунитет.

Также в России широко обсуждается законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Предполагается, что эта система будет действовать до июня 2022 года.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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