В Кремле не стали оценивать возможность включения анализа на антитела в программу ОМС

Кремль не имеет позиции по вопросу выдачи платных справок о наличии антител к коронавирусу, поскольку этим вопросом должны заниматься специалисты, в том числе из оперштаба. Такую позицию журналистам во вторник озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет позиции в Кремле, это нужно спрашивать в штабе правительства", — сказал Песков.

Напомним, что на Камчатке начала работу специальная комиссия по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу, однако данная услуга платная, так как она не предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий и не входит в ОМС.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать регистр граждан с антителами к ковиду. Таким образом законодатели хотят решить вопрос с теми, кто не может получить QR-код, но имеет иммунитет.