Песков: Неисполнение Минских соглашений ведёт к усилению напряжённости в Европе

Усиление напряжённости в Европе в целом произойдёт из-за неисполнения Минских соглашений. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что наилучшей гарантией безопасности Киеву от РФ является реализация данных договорённостей.

"Отсутствие прогресса в реализации Минских договорённостей является существенным раздражителем и триггером, который ведёт к повышению уровня напряженности в целом в Европе, это очевидный факт", — заявил Песков.