Песков: Неисполнение Минских соглашений ведёт к усилению напряжённости в Европе
Реализация этих договорённостей является наилучшей гарантией безопасности Киеву от России, отметил пресс-секретарь главы государства.
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Усиление напряжённости в Европе в целом произойдёт из-за неисполнения Минских соглашений. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что наилучшей гарантией безопасности Киеву от РФ является реализация данных договорённостей.
"Отсутствие прогресса в реализации Минских договорённостей является существенным раздражителем и триггером, который ведёт к повышению уровня напряженности в целом в Европе, это очевидный факт", — заявил Песков.
Ранее глава РФ Владимир Путин обсудил с премьером Италии провокационные действия Украины в Донбассе. Президент подчеркнул, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений и "нормандских договорённостей".
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