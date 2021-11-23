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Песков: Неисполнение Минских соглашений ведёт к усилению напряжённости в Европе

Реализация этих договорённостей является наилучшей гарантией безопасности Киеву от России, отметил пресс-секретарь главы государства.

23 ноября, 10:07
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> </p>

Фото © Wikipedia

Усиление напряжённости в Европе в целом произойдёт из-за неисполнения Минских соглашений. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что наилучшей гарантией безопасности Киеву от РФ является реализация данных договорённостей.

"Отсутствие прогресса в реализации Минских договорённостей является существенным раздражителем и триггером, который ведёт к повышению уровня напряженности в целом в Европе, это очевидный факт", — заявил Песков.

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Песков уличил Украину в попытке вернуться к силовому решению конфликта в Донбассе

Ранее глава РФ Владимир Путин обсудил с премьером Италии провокационные действия Украины в Донбассе. Президент подчеркнул, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений и "нормандских договорённостей".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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