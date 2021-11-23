Песков уличил США в упорном нежелании отказаться от языка санкций в отношении России
Как подчеркнул представитель Кремля, очередные ограничения в адрес нашей страны являются "незаконными", тем более на фоне попыток развивать утраченные ранее взаимоотношения между странами.
Фото © Nord Stream 2
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новых возможных санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2". Так, по мнению представителя Кремля, подобные действия Вашингтона являются продолжением санкционного языка, от которого американцы упорно не хотят отказываться.
"Санкции по "Северному потоку – 2" — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
Как указал пресс-секретарь российского лидера, очередные ограничения против газопровода являются "незаконными и неправильными", тем более на фоне попыток развивать утраченные ранее взаимоотношения между странами.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал США ввести новые санкции против "Северного потока – 2". Как заявил политик, "газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда".
Напомним, что ещё в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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