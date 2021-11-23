Песков уличил США в упорном нежелании отказаться от языка санкций в отношении России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новых возможных санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2". Так, по мнению представителя Кремля, подобные действия Вашингтона являются продолжением санкционного языка, от которого американцы упорно не хотят отказываться.

"Санкции по "Северному потоку – 2" — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Как указал пресс-секретарь российского лидера, очередные ограничения против газопровода являются "незаконными и неправильными", тем более на фоне попыток развивать утраченные ранее взаимоотношения между странами.