Путин пока не запланировал международных контактов для обсуждения ситуации с нефтью

Президент России Владимир Путин пока не планирует международных контактов на высшем уровне для обсуждения ситуации на глобальном рынке нефти. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, у президента таких планов нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.