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Путин пока не запланировал международных контактов для обсуждения ситуации с нефтью

Администрация президента США ранее обратилась к властям нескольких государств, чтобы те рассмотрели возможность извлечения части объёмов нефти из своих стратегических запасов.

23 ноября, 09:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент России Владимир Путин пока не планирует международных контактов на высшем уровне для обсуждения ситуации на глобальном рынке нефти. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, у президента таких планов нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, что ранее американские сенаторы предложили Джо Байдену запретить экспорт нефти из-за высоких цен на бензин. А сама администрация президента США между тем обратилась к властям нескольких государств, чтобы те рассмотрели возможность извлечения части объёмов нефти из своих стратегических запасов.

Ранее в "Росгеологии" рассказали, когда в мире закончится нефть. Там напомнили, что Мировой океан изучен всего на 10%, поэтому человечество просто не знает обо всех его богатствах.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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