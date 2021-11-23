Профессор Дипломатической академии Владимир Штоль в беседе с Лайфом прокомментировал публикацию американского телеканала CNN о возможной отправке США военных советников и вооружения в Украину. По мнению эксперта, эта информация не несёт никакой угрозы для России и вряд ли здесь вообще можно говорить о равноправном противостоянии российских Вооружённых сил и украинских.

"Мал клоп, да вонюч, как говорится. В этом смысле эта пословица вполне отвечает тем усилиям украинского руководства, которое пытается сегодня соответствовать той роли, которую западные страны предлагают Украине для продвижения её политики", — отметил Штоль.

Собеседник напомнил, что Вашингтон давно практикует поставки вооружения в Незалежную. Кроме того, отправка военных советников — тоже не нововведение. Тем не менее, как подчеркнул эксперт, все эти действия всё-таки не ведут к нормализации обстановки как в самой Украине, так и за её пределами. Не исключено, что потребуются аналогичные меры усиления со стороны Луганска и Донецка.

В целом подобные выпады Вашингтона направлены на укрепление негативного имиджа России, подчеркнул Штоль. По его мнению, истерика в американских СМИ нагнетается искусственно, чтобы в очередной раз выставить Москву "агрессором и возмутителем мирового спокойствия".

"Это всё как прелюдии к оправданию очередного витка санкций в адрес нашей страны. Хотя, честно говоря, я уже даже не представляю, в какие области западные страны ещё не залезли", — подытожил собеседник.