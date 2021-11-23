"Прелюдии к санкциям": Профессор Штоль объяснил цель отправки США на Украину военных советников и вооружения
Такие выпады Вашингтона направлены на укрепление негативного имиджа РФ, отметил собеседник. По его мнению, истерика в американских СМИ нагнетается искусственно, чтобы выставить Москву "агрессором".
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Профессор Дипломатической академии Владимир Штоль в беседе с Лайфом прокомментировал публикацию американского телеканала CNN о возможной отправке США военных советников и вооружения в Украину. По мнению эксперта, эта информация не несёт никакой угрозы для России и вряд ли здесь вообще можно говорить о равноправном противостоянии российских Вооружённых сил и украинских.
"Мал клоп, да вонюч, как говорится. В этом смысле эта пословица вполне отвечает тем усилиям украинского руководства, которое пытается сегодня соответствовать той роли, которую западные страны предлагают Украине для продвижения её политики", — отметил Штоль.
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Собеседник напомнил, что Вашингтон давно практикует поставки вооружения в Незалежную. Кроме того, отправка военных советников — тоже не нововведение. Тем не менее, как подчеркнул эксперт, все эти действия всё-таки не ведут к нормализации обстановки как в самой Украине, так и за её пределами. Не исключено, что потребуются аналогичные меры усиления со стороны Луганска и Донецка.
В целом подобные выпады Вашингтона направлены на укрепление негативного имиджа России, подчеркнул Штоль. По его мнению, истерика в американских СМИ нагнетается искусственно, чтобы в очередной раз выставить Москву "агрессором и возмутителем мирового спокойствия".
"Это всё как прелюдии к оправданию очередного витка санкций в адрес нашей страны. Хотя, честно говоря, я уже даже не представляю, в какие области западные страны ещё не залезли", — подытожил собеседник.
Ранее CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников на фоне сообщений о якобы имеющем место скоплении российских сил у границы Незалежной. Также не исключена передача Киеву вооружения, которое предназначалось для Афганистана.
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