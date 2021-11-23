Песков заверил, что Россия не собирается нападать на Украину
Представитель Кремля отметил, что сама Незалежная планирует агрессивные действия против Донбасса.
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Россия не планирует никаких агрессивных действий против Украины. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что, по мнению Москвы, сама Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, и этот нюанс "нужно правильно понимать и правильно трактовать".
Напомним, ранее газета The New York Times заявила, сославшись на американские и европейские официальные лица, что США призвали союзников вместе помешать России "вторгнуться" на Украину. А американский сенатор Роберт Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" в Незалежную.
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