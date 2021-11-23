Капкан Донбасса: Что готовит Украина к концу декабря и каким будет повод к войне Инфоатака Украины, которая заявляет о нападении России в январе, скрывает подготовку к началу войны до Нового года. При этом детонатором начала боевых действий станет совершенно иной повод. 22 ноября, 21:40 Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Тема новой большой войны в Донбассе постоянно обсуждается на Украине с апреля. Если весной Киев собирался нанести превентивный удар, то в последнее время украинские и западные СМИ вбрасывают информацию о якобы готовящемся наступлении Москвы.

Military Times приводит слова руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который сообщил, что Россия собирается напасть на Украину в конце января 2022 года. Для этого, по его словам, она сосредоточила на границе 92 тысячи солдат и приданную им бронетехнику.

— У России более 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных у границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля. Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке, штурм десантников в Одессе и Мариуполе и малое вторжение через соседнюю Белоруссию, — цитирует слова Буданова издание.

Как полагает военный эксперт Константин Сивков, вброс подобных сообщений с конкретизацией примерной даты говорит только о том, что Украина сама готовится к войне в Донбассе. По мнению эксперта, предтечей войны станет другое событие, которого можно уже будет ожидать в конце декабря.

Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

— Начнут они с блокады Приднестровья, реализовать которую архипросто, но затратно по времени. Процесс может занять до полутора месяцев. Попутно Киев может нанести удар по Черноморскому флоту, а затем в конце января — штурмовать Донбасс. Не думаю, что военная операция пройдёт успешно. Россия способна решить вопрос в течение недели, в том числе и организовать массовый переход украинской армии на нашу сторону, в случае другой тактики процесс затянется, — заявил Сивков.

Политолог Александр Роджерс считает, что украинский энергокризис, готовый смести действующую власть, может стать поводом начать отвлекающую войну. Таким образом Зеленский попытается спасти свой рейтинг и отсрочить очередной Майдан.

Служба внешней разведки России официально заявляет, что у РФ планов нападения на Украину нет, более того, в ведомстве утверждают, что Госдеп США занимается распространением заведомо ложной информации о якобы концентрации неких сил для начала боевых действий. Ведомство также сравнивает нынешнее положение дел вокруг Украины с ситуацией в Грузии в преддверии событий 2008 года. Провокационная политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности, подобное было в Тбилиси накануне августа 13 лет назад.

— В последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к "агрессии" в отношении Украины. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнёров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину, — подчеркнули в ведомстве.

Готовиться к "зимней войне" начали сначала американские СМИ и представители Пентагона. Затем к ним присоединились европейские СМИ, а уже после и украинские, отметил военный эксперт Алексей Леонков.

— Зимний период обуславливается тем, что земля твёрдая и мёрзлая, по ней проще перебрасывать бронетехнику, в том числе пересекать водные преграды. На Украине, если вспомнить, что они делают после подписания Минских соглашений, всегда подобное планируют на зиму или лето, так как весной — распутица, а осенью — дожди. Именно зимой и летом обстановка традиционно накаляется, повышается вероятность боевых действий. При этом, конечно, если говорить о реальной войне, то она не зависит от погодных условий, современная бронетехника сражается в любое время года, — сказал Леонков.

Он добавил, что в данном случае Украина рассчитывает на помощь Запада, которая, с одной стороны, идёт в виде военно-технического сотрудничества, а с другой — военные инструкторы, приезжающие в страну, говорят, что НАТО может поддержать не только оружием. По его мнению, градус убеждённости украинской стороны в поддержке Запада повышают и внеплановые учения, и командно-штабные игры. Недаром глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обмолвился, что есть некий план, и требовал от Франции и Германии всё согласовать, переживая, что чиновники могут опоздать.

— Известно, что сегодня в Донбассе по меньшей мере 600 тысяч человек имеют паспорта РФ, и если наша страна прямо скажет, что в обиду их не даст, то НАТО не вмешается как минимум потому, что никаких обязательств перед Украиной у военного блока нет. Но если Россия замешкается, то в конечном итоге мы получим западные базы с ракетами, которые в кратчайшие сроки будут долетать до Москвы, — отметил Леонков.

Фото © ТАСС / Александр Русский

В той же статье Кирилл Буданов заявил, что поставленные на Украину "Джавелины" уже были использованы против "российских войск", которыми он просит считать ополченцев Донецка и Луганска.

— Широкомасштабных боевых действий никто им не позволит провести. Киеву нужен постоянно тлеющий костёр, а не пожар, который затушит Российская армия. В Пентагоне понимают, что второй раз Россия выйдет уже к административной границе республик и, возможно, даже двинется дальше, в сторону Одессы. У них же есть опыт 2008 года и разгром Саакашвили. Повторение им не нужно, но нервировать, лепить из нас агрессора и оставить Донбасс кровоточащей раной им очень хочется, — сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он добавил, что самостоятельность в принятии подобного решения Владимир Зеленский проявлять не будет, так как всем процессом руководит посол США в Киеве. Если бы Украина могла решить вопрос сама, то давно бы отказалась от Донбасса, так как у неё нет ни средств на его восстановление, ни желания впустить в страну ненавидящих её людей.

Авторы Никита Юрченко