Захарова — о Лондоне: То ли запутались в географии, то ли в политических интригах
Российский дипломат обратила внимание, как по-разному Британия относится к миграционным кризисам у своих и белорусских границ.
Мария Захарова. Фото © Пресс-служба МИД РФ
Власти Великобритании заявляют о решении отправить военных инженеров в Польшу для помощи на фоне кризиса с мигрантами. При этом всего за день разделяющий Британию и Францию Ла-Манш пытались пересечь более тысячи нелегалов. Это подметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что количество беженцев, желающих переправиться в Соединённое Королевство по воде, исчисляется уже десятками тысяч, а публичная риторика Лондона и Парижа представляет собой "взаимные упрёки, поиск виновных".
"По сравнению с этими цифрами ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом. Она поражает качеством еэсовцев. "Мягкий концлагерь" — так действия Варшавы называют в СМИ. <...> Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооружённые силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца",— пишет Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Комментируя это, она отмечает, что в Лондоне "то ли запутались в географии, то ли в политических интригах". Захарова призналась, что происходящее напоминает ей "лучшие" периоды непростой истории двусторонних отношений Великобритании и Франции.
Напомним, что ранее обострилась ситуация с беженцами на белорусско-польской границе. Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора.
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