Захарова — о Лондоне: То ли запутались в географии, то ли в политических интригах

Власти Великобритании заявляют о решении отправить военных инженеров в Польшу для помощи на фоне кризиса с мигрантами. При этом всего за день разделяющий Британию и Францию Ла-Манш пытались пересечь более тысячи нелегалов. Это подметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что количество беженцев, желающих переправиться в Соединённое Королевство по воде, исчисляется уже десятками тысяч, а публичная риторика Лондона и Парижа представляет собой "взаимные упрёки, поиск виновных".

"По сравнению с этими цифрами ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом. Она поражает качеством еэсовцев. "Мягкий концлагерь" — так действия Варшавы называют в СМИ. <...> Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооружённые силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца",— пишет Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Комментируя это, она отмечает, что в Лондоне "то ли запутались в географии, то ли в политических интригах". Захарова призналась, что происходящее напоминает ей "лучшие" периоды непростой истории двусторонних отношений Великобритании и Франции.