Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 ноября 2021, 23:46
39508

SVT: Россия поднимает Швецию на смех

Фото © ТАСС / EPA

Фото © ТАСС / EPA

Посольство РФ в ответ на предупреждение главы Минобороны этой страны напомнило ему о битве под Полтавой в 1709 году.

Россия поднимает Швецию на смех, считает эксперт шведского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин (Carolina Vendil Pallin). Так она прокомментировала колкое замечание российского посольства в ответ на заявление министра обороны Швеции Петера Хультквиста.

Как напоминает SVT, тот сообщил, что Швеция может отправить военных на Украину. Российские дипломаты же ответили на это напоминаем о поражении Швеции в битве под Полтавой в 1709 году.

Министр обороны Швеции выступил за создание на Украине военной миссии ЕС
Министр обороны Швеции выступил за создание на Украине военной миссии ЕС

"Хотели бы напомнить господину Хультквисту, что он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину", — говорится в сообщении посольства.

Каролина Вендиль Паллин в интервью Шведскому телевидению отметила, что "таким образом Россия поднимает Швецию на смех". Она напомнила, что у России мощный военный потенциал.

В начале октября Лайф рассказывал, что Евросоюз задумал создать на Украине военную миссию. По данным издания Welt am Sonntag, об этом в июле попросили главы МИД и Минобороны Незалежной.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Швеция
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar