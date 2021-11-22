SVT: Россия поднимает Швецию на смех

Посольство РФ в ответ на предупреждение главы Минобороны этой страны напомнило ему о битве под Полтавой в 1709 году.

Россия поднимает Швецию на смех, считает эксперт шведского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин (Carolina Vendil Pallin). Так она прокомментировала колкое замечание российского посольства в ответ на заявление министра обороны Швеции Петера Хультквиста.

Как напоминает SVT, тот сообщил, что Швеция может отправить военных на Украину. Российские дипломаты же ответили на это напоминаем о поражении Швеции в битве под Полтавой в 1709 году.

"Хотели бы напомнить господину Хультквисту, что он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину", — говорится в сообщении посольства.

Каролина Вендиль Паллин в интервью Шведскому телевидению отметила, что "таким образом Россия поднимает Швецию на смех". Она напомнила, что у России мощный военный потенциал.