Песков не знает об обращении основателя Group-IB Сачкова к Путину
В Кремле не получали письма арестованного по обвинению в госизмене предпринимателя. Арест бизнесмена продлён до конца зимы.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает об обращении основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова с просьбой к Владимиру Путину разрешить ему быть под домашним арестом вместо содержания в СИЗО по обвинению в государственной измене.
"Мне неизвестно об этом ничего", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф рассказывал, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Ильи Сачкова, предприниматель останется под стражей до 28 февраля 2022 года.
Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Мать бизнесмена написала письмо президенту и попросила Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына.
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