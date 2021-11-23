Песков не знает об обращении основателя Group-IB Сачкова к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает об обращении основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова с просьбой к Владимиру Путину разрешить ему быть под домашним арестом вместо содержания в СИЗО по обвинению в государственной измене.

"Мне неизвестно об этом ничего", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.