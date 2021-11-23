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Песков не знает об обращении основателя Group-IB Сачкова к Путину

В Кремле не получали письма арестованного по обвинению в госизмене предпринимателя. Арест бизнесмена продлён до конца зимы.

23 ноября, 09:46
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает об обращении основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова с просьбой к Владимиру Путину разрешить ему быть под домашним арестом вместо содержания в СИЗО по обвинению в государственной измене.

"Мне неизвестно об этом ничего", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Член ОНК рассказал о визите в СИЗО к обвинённому в госизмене основателю Group-IB Сачкову

Член ОНК рассказал о визите в СИЗО к обвинённому в госизмене основателю Group-IB Сачкову

Ранее Лайф рассказывал, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Ильи Сачкова, предприниматель останется под стражей до 28 февраля 2022 года.

Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Мать бизнесмена написала письмо президенту и попросила Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына.

Основатель Group-IB Сачков отказался признать вину в госизмене

Основатель Group-IB Сачков отказался признать вину в госизмене

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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