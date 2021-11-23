Песков: Кремль беспокоит подготовка Киева к силовому решению проблемы Донбасса

Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями со стороны Украины на линии соприкосновения в Донбассе на фоне слухов о подготовке Киева к возможному силовому решению проблемы. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны ВС Украины на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению проблемы Донбасса", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что на подконтрольные Киеву территории прибывают военные советники и системы вооружений не только из США, но и из других стран НАТО.