Песков: Кремль беспокоит подготовка Киева к силовому решению проблемы Донбасса
Масла в огонь подливает тот факт, что на подконтрольные Украине территории прибывают военные советники и системы вооружений не только из США, но и из других стран НАТО.
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Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями со стороны Украины на линии соприкосновения в Донбассе на фоне слухов о подготовке Киева к возможному силовому решению проблемы. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны ВС Украины на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению проблемы Донбасса", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что на подконтрольные Киеву территории прибывают военные советники и системы вооружений не только из США, но и из других стран НАТО.
"Это всё ведёт к дальнейшему нагнетанию", — констатировал он.
Ранее газета The New York Times заявила, сославшись на американские и европейские официальные лица, что США призвали союзников вместе помешать России "вторгнуться" на Украину. После этого американский сенатор Роберт Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" в Незалежную.
А на днях и агентство Bloomberg написало, что власти США поделились с европейскими коллегами опасениями по поводу якобы разрабатываемых Москвой планов "вторжения" на Украину. При этом публикации с похожим акцентом появлялись в западных СМИ и ранее. Впрочем даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было.
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