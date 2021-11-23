Песков указал на отсутствие вопроса ликвидации "Мемориала" в повестке дня Кремля

Вопрос о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* не стоит на повестке дня Кремля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы погружаетесь в слишком глубинный анализ и пытаетесь проанализировать то, чего нет. Эта тема не стоит высоко на повестке дня Кремля. У президента другие вопросы стоят на повестке дня, гораздо более актуальные", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в данном случае существует позиция Генпрокуратуры РФ, а какие-либо решения может принять только суд, в Кремле не хотят сейчас это комментировать. При этом, отвечая на вопрос о том, означает ли это, что власти не считают память жертв политических репрессий важным вопросом, Песков отметил, что это неверный вывод.

Напомним, что центр "Мемориал" был признан иностранным агентом ещё в мае 2014 года. Организация многократно подвергалась штрафам за нарушение правил деятельности иноагентов в стране. 10 декабря 2020 года она запустила сбор средств на уплату штрафов по 28 протоколам, общая сумма которых составляет 5,6 млн рублей.