Песков указал на отсутствие вопроса ликвидации "Мемориала" в повестке дня Кремля
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что лидера страны интересуют другие, более актуальные проблемы. Он отметил, что в данном случае какие-либо решения может принять только суд.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Вопрос о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* не стоит на повестке дня Кремля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы погружаетесь в слишком глубинный анализ и пытаетесь проанализировать то, чего нет. Эта тема не стоит высоко на повестке дня Кремля. У президента другие вопросы стоят на повестке дня, гораздо более актуальные", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что в данном случае существует позиция Генпрокуратуры РФ, а какие-либо решения может принять только суд, в Кремле не хотят сейчас это комментировать. При этом, отвечая на вопрос о том, означает ли это, что власти не считают память жертв политических репрессий важным вопросом, Песков отметил, что это неверный вывод.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международную правозащитную организацию "Мемориал". Заседание по иску назначено на утро 25 ноября. Песков, комментируя эту тему на прошлой неделе, назвал эту ситуацию резонансной и добавил, что она, безусловно, заслуживает внимания главы государства.
Напомним, что центр "Мемориал" был признан иностранным агентом ещё в мае 2014 года. Организация многократно подвергалась штрафам за нарушение правил деятельности иноагентов в стране. 10 декабря 2020 года она запустила сбор средств на уплату штрафов по 28 протоколам, общая сумма которых составляет 5,6 млн рублей.
* Организация внесена в реестр СМИ-иноагентов.
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