Песков назвал "весьма красочными" слова Лукашенко о невозможности диалога с Тихановской
В остальном же, заметил представитель Кремля, президент Белоруссии сам решает, с кем и для чего ему вести диалог.
Фото © Сайт президента Белоруссии
Лидер Белоруссии весьма красочно описал, почему не может провести диалог с бывшим кандидатом в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской", — сказал официальный представитель Кремля, уточнив, что, кажется, именно так и нужно трактовать слова Лукашенко.
В остальном же, заметил представитель Кремля, президент Белоруссии сам решает, с кем и для чего ему вести диалог.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что начнёт диалог с оппозицией и Светланой Тихановской, когда Владимир Путин и блогер Алексей Навальный "сядут за стол переговоров".
Напомним, Алексей Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".
Светлану Тихановскую после прошедших в августе прошлого года выборов в президенты Белоруссии, где она с большим отставанием проиграла действующему главе государства Александру Лукашенко, назвали лидером сопротивления после начавшихся массовых протестов из-за непризнания итогов голосования оппозицией, а сама она на фоне этих событий покинула Белоруссию. 5 июля текущего года офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве.
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