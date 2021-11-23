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Песков назвал "весьма красочными" слова Лукашенко о невозможности диалога с Тихановской

В остальном же, заметил представитель Кремля, президент Белоруссии сам решает, с кем и для чего ему вести диалог.

23 ноября, 09:59
<p>Фото © Сайт президента Белоруссии</p>

Фото © Сайт президента Белоруссии

Лидер Белоруссии весьма красочно описал, почему не может провести диалог с бывшим кандидатом в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской", — сказал официальный представитель Кремля, уточнив, что, кажется, именно так и нужно трактовать слова Лукашенко.

В остальном же, заметил представитель Кремля, президент Белоруссии сам решает, с кем и для чего ему вести диалог.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что начнёт диалог с оппозицией и Светланой Тихановской, когда Владимир Путин и блогер Алексей Навальный "сядут за стол переговоров".

Напомним, Алексей Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".

Светлану Тихановскую после прошедших в августе прошлого года выборов в президенты Белоруссии, где она с большим отставанием проиграла действующему главе государства Александру Лукашенко, назвали лидером сопротивления после начавшихся массовых протестов из-за непризнания итогов голосования оппозицией, а сама она на фоне этих событий покинула Белоруссию. 5 июля текущего года офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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