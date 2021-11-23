Два патрульных катера типа Island передали из США на Украину
Суда являются частью американского пакета помощи Незалежной на общую сумму более чем 2,5 млрд долларов с 2014 года.
Фото © facebook / ВМС ЗС України
США поставили на Украину два патрульных катера типа Island в рамках американского пакета помощи. Об этом стало известно из пресс-релиза ВМС Незалежной.
"23 ноября на борту судна Ocean Grand из города Балтимора, штат Мэриленд, США, на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы", — сообщает пресс-служба.
Корабли ожидает прохождение таможенного контроля в Одессе, разгрузка и подготовка к эксплуатации. Вскоре на них поднимут морской флаг Украины — и они "начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности" в акваториях Чёрного и Азовского морей, подчеркнули в ведомстве.
Киев рассчитывает, что катера помогут повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств, которые являются членами и партнёрами НАТО. Перед отправкой суда прошли в США техобслуживание и дополнительное довооружение.
Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил США и заявил, что, "оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", они "защищают трансатлантическую безопасность".
Катера Island стали частью американского пакета помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов с 2014 года. В 2018 году Вашингтон поставил Незалежной два патрульных катера такого же класса, которые вошли в состав Военно-морских сил под названиями "Славянск" и "Старобельск".
Как сообщало Минобороны Украины, до конца 2021 года всего планируется получить три катера: "Сумы", "Фастов" и WPB-1336, что позволит сформировать первый катерный дивизион из американских судов.
Ранее стало известно, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников. Также не исключена передача Киеву вооружения, которое предназначалось для Афганистана.
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И зачем Америка подначивает Украину на какие-то военные действия?