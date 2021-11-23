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Два патрульных катера типа Island передали из США на Украину

Суда являются частью американского пакета помощи Незалежной на общую сумму более чем 2,5 млрд долларов с 2014 года.

23 ноября, 10:24
<p>Фото © facebook / <a href="https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/photos/pcb.1980516885484905/1980573195479274/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВМС ЗС України</a></p>

Фото © facebook / ВМС ЗС України

США поставили на Украину два патрульных катера типа Island в рамках американского пакета помощи. Об этом стало известно из пресс-релиза ВМС Незалежной.

"23 ноября на борту судна Ocean Grand из города Балтимора, штат Мэриленд, США, на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы", — сообщает пресс-служба.

Корабли ожидает прохождение таможенного контроля в Одессе, разгрузка и подготовка к эксплуатации. Вскоре на них поднимут морской флаг Украины — и они "начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности" в акваториях Чёрного и Азовского морей, подчеркнули в ведомстве.

Киев рассчитывает, что катера помогут повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств, которые являются членами и партнёрами НАТО. Перед отправкой суда прошли в США техобслуживание и дополнительное довооружение.

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил США и заявил, что, "оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", они "защищают трансатлантическую безопасность".

Катера Island стали частью американского пакета помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов с 2014 года. В 2018 году Вашингтон поставил Незалежной два патрульных катера такого же класса, которые вошли в состав Военно-морских сил под названиями "Славянск" и "Старобельск".

Как сообщало Минобороны Украины, до конца 2021 года всего планируется получить три катера: "Сумы", "Фастов" и WPB-1336, что позволит сформировать первый катерный дивизион из американских судов.

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Ранее стало известно, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников. Также не исключена передача Киеву вооружения, которое предназначалось для Афганистана.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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Комментариев: 1

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Дарина Юдинасегодня в 10:53

И зачем Америка подначивает Украину на какие-то военные действия?

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