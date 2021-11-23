Два патрульных катера типа Island передали из США на Украину

США поставили на Украину два патрульных катера типа Island в рамках американского пакета помощи. Об этом стало известно из пресс-релиза ВМС Незалежной.

"23 ноября на борту судна Ocean Grand из города Балтимора, штат Мэриленд, США, на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы", — сообщает пресс-служба.

Корабли ожидает прохождение таможенного контроля в Одессе, разгрузка и подготовка к эксплуатации. Вскоре на них поднимут морской флаг Украины — и они "начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности" в акваториях Чёрного и Азовского морей, подчеркнули в ведомстве.

Киев рассчитывает, что катера помогут повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств, которые являются членами и партнёрами НАТО. Перед отправкой суда прошли в США техобслуживание и дополнительное довооружение.

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил США и заявил, что, "оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", они "защищают трансатлантическую безопасность".

Катера Island стали частью американского пакета помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов с 2014 года. В 2018 году Вашингтон поставил Незалежной два патрульных катера такого же класса, которые вошли в состав Военно-морских сил под названиями "Славянск" и "Старобельск".

Как сообщало Минобороны Украины, до конца 2021 года всего планируется получить три катера: "Сумы", "Фастов" и WPB-1336, что позволит сформировать первый катерный дивизион из американских судов.