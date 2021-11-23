Лавров назвал односторонние санкции Запада против "Северного потока – 2" вопиющими
По словам главы МИД РФ, ограничения в адрес Москвы вводятся за всё подряд. Дипломат отметил, что российская сторона, в свою очередь, будет адекватно реагировать на подобные "недружественные шаги".
Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Санкции против газопровода "Северный поток – 2" являются вопиющим примером использования странами Запада односторонних рестрикций, которые вводятся буквально за всё подряд. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами, политически мотивированных, односторонних рестрикций, которые вводятся за всё подряд: по поводу и без повода, как говорится. И, конечно, вопиющий пример — это то, что творят с "Северным потоком – 2", — отметил глава МИД РФ на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам Лаврова, Москва, в свою очередь, будет адекватно реагировать на подобные "недружественные шаги" США против газопровода.
Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против ещё одной российской компании, а также двух судов, которые имеют отношение к "Северному потоку – 2". Причём ранее американский портал Politico писал, что в 2021 году президент США Джо Байден три раза отклонял пакет санкций против России. По словам представителей американской администрации, глава США якобы посчитал предложенные ограничительные меры недостаточно жёсткими.
Напомним, что ещё в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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