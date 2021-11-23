Лавров назвал односторонние санкции Запада против "Северного потока – 2" вопиющими

Санкции против газопровода "Северный поток – 2" являются вопиющим примером использования странами Запада односторонних рестрикций, которые вводятся буквально за всё подряд. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами, политически мотивированных, односторонних рестрикций, которые вводятся за всё подряд: по поводу и без повода, как говорится. И, конечно, вопиющий пример — это то, что творят с "Северным потоком – 2", — отметил глава МИД РФ на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Лаврова, Москва, в свою очередь, будет адекватно реагировать на подобные "недружественные шаги" США против газопровода.