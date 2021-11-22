Вирусолог Малышев и врач Токарев объяснили, когда после вакцинации следует вызвать врача

Если после вакцинации от ковида температура превышает 38,5 градуса и не спадает при приёме жаропонижающих, следует обратиться за помощью к специалистам. Об этом сообщили вирусолог, инфекционист Николай Малышев и главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с порталом Ura.ru.

"После вакцинации температура поднимется, такие случаи известны, ничего тревожного в этом нет. Если она поднялась выше 38,5 градуса, нужно принять парацетамол, если ниже 38, то ничего принимать не нужно, это просто такая реакция организма. Если температура поднялась до 38,5 и выше и не снижается, то нужно вызвать врача, но это явление чрезвычайно редкое", — поведал Малышев.

По его словам, перед вакцинацией от ковида нужно стараться не заболеть, а значит — носить маски и соблюдать дистанцию. В то же время, если после прививки появились тревожащие побочные реакции и нежелательные явления, не стоит заниматься самолечением или следовать советам из Сети, поскольку это опасно, отметил Токарев.

"Оценив степень выраженности побочных эффектов, а также их возможную связь с вакцинацией, врач в случае необходимости окажет помощь, назначит оптимальное лечение и возьмёт такого пациента под наблюдение. Не исключено, что под маской "побочных эффектов" могут прятаться и другие проблемы со здоровьем", — сказал собеседник агентства.