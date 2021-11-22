Терапевт Романенко дала рекомендации, которые помогут адаптироваться к холоду

Когда организм старается перестроиться и согреть жизненно важные органы, возникает чувство холода: снижается температура рук, ног и носа, а тепло перераспределяется. Чтобы адаптироваться к холоду, следует придерживаться определённых правил, рассказала терапевт, семейный доктор, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко в беседе с радио Sputnik.

По её словам, чтобы настроить "холодовые рецепторы" на адекватную работу, следует периодически устраивать организму минимальное охлаждение, то есть снизить температуру в комнате. А самая оптимальная температура, при которой стоит спать, — 18–20 градусов. Специалист отметила, что "если в комнате будет 30 градусов тепла, то даже в 10 градусов на улице мы будем чувствовать себя замёрзшими, и риск переохлаждения возрастёт". Вместе с тем врач рекомендует умываться, мыть руки и принимать душ в прохладной воде. Кроме того, адаптироваться к смене погоды поможет и правильная одежда.

"Правильная одежда — та, в которой комфортно, когда на улице мы не мёрзнем, но можем быть физически активны. Если вы одеты не по погоде, вы никогда не привыкнете к холоду. Если становится жарко, риск переохлаждения увеличивается в разы. Ещё важно, чтобы в тепле были руки и ноги. Когда руки тёплые, мы чувствуем себя более комфортно и как бы обманываем головной мозг: рецепторы не так реагируют, мы не чувствуем зябкости и промозглости", — рассказала Романенко.

Вместе с тем она отметила, что следует гулять на свежем воздухе и соблюдать правильный режим сна. А что касается калорийности питания, она может быть поздней осенью и зимой немного выше, чем летом, хотя нужно придерживаться сбалансированного рациона, с упором на овощи и фрукты. Романенко уверяет: если вы соблюдаете все эти правила, то готовы к холодам.