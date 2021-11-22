Европейский дипломат исключил возможность восстановления отношений ЕС и Минска
Как уверен Дирк Шубель, эту позицию также поддержат Соединённые Штаты и другие "демократические страны".
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Западные страны не пойдут на нормализацию отношений с Минском. Такое мнение выразил глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель. По его мнению, в республике сейчас происходит "экстернализация и интернационализация внутреннего конфликта".
"Я думаю, это делает невозможным то, что кто-либо в Европе <...> на каком-то этапе вернётся к нормальным отношениям [с Минском] и что мы сможем развернуться [для налаживания контактов], как мы это видели в 2010–2011 годах", — заявил Шубель, выступая на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.
Он заверил, что позицию ЕС также поддержат США и другие "демократические страны". Дипломат работает из Брюсселя, поскольку власти Белоруссии рекомендовали ему покинуть республику.
Напомним, ранее Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии. Это произошло после обострения миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора.
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