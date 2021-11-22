Европейский дипломат исключил возможность восстановления отношений ЕС и Минска

Западные страны не пойдут на нормализацию отношений с Минском. Такое мнение выразил глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель. По его мнению, в республике сейчас происходит "экстернализация и интернационализация внутреннего конфликта".

"Я думаю, это делает невозможным то, что кто-либо в Европе <...> на каком-то этапе вернётся к нормальным отношениям [с Минском] и что мы сможем развернуться [для налаживания контактов], как мы это видели в 2010–2011 годах", — заявил Шубель, выступая на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.