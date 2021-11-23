СК проверит действия врачей, лечивших актрису Нину Русланову
Подробности происходившего в последние дни жизни артистки раскрыла её дочь, обвинившая медиков в халатности.
Нина Русланова. Фото © Kino-teatr.ru
Следственный комитет РФ начал проверку действий врачей, оказывавших помощь скончавшейся актрисе Нине Руслановой, после публикации её дочери. Об этом сообщает телеканал "Рен-ТВ".
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"Не хотела ничего писать, но всё враньё надоело", — отметила в своём аккаунте в "Фейсбуке" Олеся Рудакова.
Она рассказала, что её мать сама пришла в больницу 25 октября, после чего её определили в платную палату стоимостью десять тысяч рублей в сутки. На четвёртый день госпитализации у Руслановой упал гемоглобин. Её перевели в реанимацию, где якобы "влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту". Затем у пациентки нашли и удалили полип, не дожидаясь гистологии. А через пять дней после операции медики диагностировали у артистки коронавирус и перевели в другую больницу. По словам Рудаковой, врачей пришлось умолять, чтобы артистку положили в реанимацию. Они согласились, но позже вернули звёздную пациентку в палату. При этом медики приходили к ней только после звонков и жалоб главврачу.
Как уточняется, начата проверка изложенных в посте обстоятельств. СК РФ проверит действия медиков на наличие признаков статьи о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним.
Напомним, вечером 21 ноября в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежды в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
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