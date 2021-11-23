СК проверит действия врачей, лечивших актрису Нину Русланову

Она рассказала, что её мать сама пришла в больницу 25 октября, после чего её определили в платную палату стоимостью десять тысяч рублей в сутки. На четвёртый день госпитализации у Руслановой упал гемоглобин. Её перевели в реанимацию, где якобы "влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту". Затем у пациентки нашли и удалили полип, не дожидаясь гистологии. А через пять дней после операции медики диагностировали у артистки коронавирус и перевели в другую больницу. По словам Рудаковой, врачей пришлось умолять, чтобы артистку положили в реанимацию. Они согласились, но позже вернули звёздную пациентку в палату. При этом медики приходили к ней только после звонков и жалоб главврачу.