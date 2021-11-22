Детдома, инвалидность, тяжба и инсульт: Как Нина Русланова переламывала свою судьбу Несмотря ни на что, актриса смогла подняться с самых низов до народной артистки, и ушла она не побеждённой. 22 ноября, 15:21 Фото © Instagram / karvelsergofficial

75-летняя актриса театра и кино Нина Русланова скончалась от коронавируса. Всю жизнь народная артистка сражалась с болезнью сердца, затем долго приходила в себя после инсульта, но последнего удара её организм не выдержал. Хотя актриса так и не сдалась. Рассказываем, как никому не нужная девочка, которой родители не оставили даже имени, смогла пробиться на самый верх, навсегда покорив сердцах миллионов. Есть популярные артисты, а есть любимые. Её любили, любят и будут любить.

Просто характер есть

Фото © Instagram / karvelsergofficial

Маленькую Нину вряд ли ждало светлое будущее — в феврале 1946 года её крохой нашли на железнодорожной станции под Харьковом и отправили в детский дом. Там ей дали имя, отчество и фамилию — в честь известной певицы Лидии Руслановой, чьим талантом нельзя было не восторгаться. День рождения она позже выбрала сама — 5 декабря, День сталинской конституции, во время этого праздника в календаре всегда была красочная страница, а в приюте давали разные вкусности. Нине пришлось сменить несколько детских домов, но в каждом её принимали враждебно. Светлые волосы и голубые глаза придавали её внешности неземной флёр, заработали ей кличку Немка, что в условиях послевоенного времени было жестоко и невыносимо обидно. Именно тогда Нина и поняла, что в жизни ничего просто так не бывает и за всё нужно сражаться — особенно за уважение. "У меня не трудный характер. Просто он у меня есть", — позже отшучивалась артистка.

Настоящее сокровище

Кадр из фильма "Короткие встречи" с Владимиром Высоцким. Фото © kino-teatr.ru

Зная, что помощи ждать неоткуда, Нина выучилась на профессию штукатура, которая кормила бы её в будущем. Однако девушка поступила в театральный, бросив работу на стройке. Преподаватели Щукинского училища сразу поняли, что перед ними сокровище. Нина не боялась трудностей, а стоило ей оказаться на сцене, как она мгновенно взрывалась. Ей удавалось вдохнуть жизнь даже во второстепенных персонажей — простотой и реализмом они затмевали главных. "Вот это умение так подчёркивать мелочи бытовой жизни, подчёркивать ритм речи, менять интонацию. Это выразительность беспредельная", — говорил о ней композитор Владимир Дашкевич.

Слава пришла

Кадр из сериала "Тени исчезают в полдень". Фото © kino-teatr.ru

В 1967 году Нина Русланова впервые появилась на телеэкранах в компании Владимира Высоцкого, снявшись в мелодраме "Короткие встречи", где её героиня влюбляется в романтичного, но ветреного геолога, но отказывается от своих чувств, чтобы не разрушить семью возлюбленного и его жены. После этого Нину стали стабильно приглашать в кино и сериалы, названия которых до сих пор отзываются в душах россиян: "Афоня", "Не стреляйте в белых лебедей", "Цыган", "Завтра была война", "Кин-дза-дза", "Собачье сердце" и многие другие. А за роль Марьи — предводительницы партизанского отряда, которая пережила множество трудностей, но в итоге трагично погибла — из сериала "Тени исчезают в полдень" артистка получила всенародную славу. В честь этого персонажа в Казахстане назвали утёс, а в 2009 году установили и памятник.

Укор всем нам

Кадр из фильма "Афоня". Фото © kino-teatr.ru

Несмотря на врождённый порок сердца, Нина не позволяла себе послаблений. За свою продолжительную карьеру она снялась почти в 150 картинах и в 16 постановках, которые всегда были аншлагами. Но времена менялись стремительно, и вкусы зрителей тоже — её реализм наотмашь был слишком прямым укором этому корыстному и прагматичному периоду. Но она не сдавалась и делом доказывала свою правоту в таких проектах, как "Марш Турецкого", "Участок", "Моя прекрасная няня", "Папины дочки", "О чём говорят мужчины" и других.

Не выдержали

Кадр из сериалов "Марш Турецкого" и "Участок". Фото © kino-teatr.ru и kino-teatr.ru

В этом её поддерживали любимые мужчины и дочь Олеся. С первым мужем — юристом и предпринимателем Геннадием Рудаковым — Нина познакомилась ещё в студенчестве и вопреки неодобрению его матери. Родила ребёнка в 32 года. Но спустя несколько лет пара развелась, как позже признавался Рудаков, он не выдержал тяжёлого характера Нины. Хотя их дружбу это не разрушило, и Геннадий из жизни бывшей жены и дочери не исчез, оставшись воспитывать Олесю. Позже, в середине 90-х, артистка нашла новую любовь — оператора Рафката Габитова, но официально с ним не расписалась, детей у них тоже не было.

Удар, удар, ещё удар!

Нина Русланова и её дочь Олеся. Фото © kino-teatr.ru

В последние годы со съёмками было тяжко — их практически не было. При этом работа была едва ли не единственным смыслом Нины Руслановой. Пока один случай не разделил её жизнь на до и после — в 2009 году у артистки случился инсульт. Несмотря на него, Нина с небывалым рвением набросилась на реабилитацию и восстановилась, вернувшись в кино. Однако это был первый звоночек, который напомнил — дальше будет только хуже.

Постепенно о народной артистке Нине Руслановой стали забывать. "Телефоны в один день перестают звонить. Все болезни сразу цепляются, всё приходит, когда нет работы", — сказал актёр Станислав Садальский и был прав. Ни с того ни с сего сосед артистки Николай Симанков решил с ней судиться, заявив, что она испортила ему машину и потребовал 150 тыс. рублей. Суд на его сторону не встал, отказав в компенсации, и признал ответчицу Русланову невиновной. Тем не менее это был удар. Она страшно перенервничала, что с её больным сердцем практически было приговором.

Нина Русланова с дочерью Олесей. Фото © Борис Кудрявов / kp.ru

Тяжба её буквально подкосила. В итоге артистка во второй раз попала в больницу с инсультом, а год спустя — с переломом таза. После таких диагнозов ни о какой сцене не могло идти и речи, и для прирождённой актрисы это прозвучало как приговор. У неё начались проблемы с дикцией и речью, она долго вспоминала слова и путалась. Теперь ей оставалось лишь ходить по различным телешоу, на которых вспоминали о её былой славе.

Фото © YouTube / "Россия-1"

Тем не менее Нина Ивановна не собиралась сдаваться — во время пандемии она строго соблюдала режим самоизоляции вместе с дочерью Олесей и внуком Константином. Однако это не спасло её от коронавируса. Возраст и пережитые травмы не оставили ей шансов побороть вирус, и она ушла из жизни на 76-м году. После себя великая актриса оставила лишь небольшую однокомнатную квартиру с видом на Арбат, которая, скорее всего, отойдёт её дочери.

Ни о каких миллионах не идёт и речи — артистка всегда жила скромно, а в последние годы даже бедно, сказывалось отсутствие работы. В 2014 году ей помогли телевизионщики, бесплатно отремонтировав гостиную для шоу "Идеальный ремонт", такие траты сама актриса не могла себе позволить. Ясно одно — народная артистка ушла далеко не вчера, а гораздо раньше, когда о ней забыли даже лучшие друзья, которые теперь публикуют в соцсетях слова сожаления.

Авторы Анна Бояршина