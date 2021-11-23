Лавров назвал причину задержки взаимного признания ковид-сертификатов с ЕС

Процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции с европейскими странами осложняют не только объективные причины, но и "субъективные факторы". Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Здесь есть и объективные и субъективные вещи, которые связаны с теми правилами, которые существуют в ВОЗ. И по большому счёту таких проблем никогда не возникало, поскольку все вакцины, применявшиеся для борьбы с прежними пандемиями, были основаны на платформах, которые хорошо известны", — отметил глава МИД РФ, выступая на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.

Напомним, что ещё в июле ЕС предложил России договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Тогда посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер пояснил, что европейская сторона хочет понять, заинтересована ли Москва в таком процессе.