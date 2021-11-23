НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кулачные бои признали в России официальным видом спорта

С 1 декабря турниры будут проводиться под эгидой Федерации бокса России.

23 ноября, 11:53
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что кулачные бои признали в России официальным видом спорта. Об этом сообщает "Интерфакс".

С 1 декабря турниры по кулачным боям будут проводиться под эгидой Федерации бокса. По словам Щекутьева, организация займётся лицензированием промоутеров, менеджеров и спортсменов для участия в соревнованиях.

"Заседание комиссии Минспорта по признанию прошло уже почти две недели назад. Соответственно, сейчас мы уже все документы официально регистрируем в Минюсте и с 1 декабря официально начинаем проводить все мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России", — заявил Щекутьев.

В России появилась первая профессиональная лига кулачных боёв. И она уже взрывает Интернет

В России появилась первая профессиональная лига кулачных боёв. И она уже взрывает Интернет

Он также отметил, что Министерство спорта при проведении турниров по кулачным боям попросило уделить особое внимание соблюдению медицинских требований. Перед участием в соревнованиях спортсмены будут проходить углублённое обследование.

В нашей стране уже существует несколько промоушенов, проводящих турниры по кулачным боям. Самыми популярными из них являются Hardcore и Top Dog.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1