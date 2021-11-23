Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что кулачные бои признали в России официальным видом спорта. Об этом сообщает "Интерфакс".

С 1 декабря турниры по кулачным боям будут проводиться под эгидой Федерации бокса. По словам Щекутьева, организация займётся лицензированием промоутеров, менеджеров и спортсменов для участия в соревнованиях.

"Заседание комиссии Минспорта по признанию прошло уже почти две недели назад. Соответственно, сейчас мы уже все документы официально регистрируем в Минюсте и с 1 декабря официально начинаем проводить все мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России", — заявил Щекутьев.

Он также отметил, что Министерство спорта при проведении турниров по кулачным боям попросило уделить особое внимание соблюдению медицинских требований. Перед участием в соревнованиях спортсмены будут проходить углублённое обследование.