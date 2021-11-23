Кехман рассказал об обнаруженной во МХАТе молельной комнате

В Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени М. Горького есть молельная комната. Об этом рассказал новый генеральный директор учреждения Владимир Кехман в беседе с "Москвой 24".

"Когда я вошёл в театр и увидел у персонажа Эдуарда [Боякова] (бывший художественный руководитель. — Прим. Лайфа) в кабинете рабочем горящие лампады, меня это привело в удивление, честно сказать. Кроме всего, когда я обнаружил, что в театре есть комната, где хранятся, например, мощи, целая молельная комната... Где раньше сидели водители, теперь там молельная комната. <...> Странная история, поэтому никому об этом не говорил", — пояснил Кехман.

Некоторые люди там даже хранили личные иконы, позднее приходили их забрать. Однако Кехман сообщил, что всё вернётся хозяевам после того, как руководство МХАТа разберётся, откуда и почему эти вещи там взялись.