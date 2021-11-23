Россиянам рассказали, как отдохнуть на горнолыжных курортах и не разориться

"Москва 24" собрала лайфхаки, с помощью которых вы не разоритесь, отправившись покорять горные вершины.

Как сэкономить на билетах

Обычно цены на билеты резко возрастают к Рождеству и новогодним каникулам. Самым выгодным будет сделать бронь ещё летом, однако относительно бюджетно можно отдохнуть и в начале сезона — примерно до 20 декабря. Лучше выбирать курорты с искусственным снегом, если в регионе бывает плюсовая температура. Если же вы не подумали о зимнем досуге заранее, то лучше будет подождать до конца праздников — после 10 января цены упадут примерно на 15–30%.



Как сэкономить на трансфере

Самым выгодным решением будет использовать общественный транспорт, однако и с ним могут быть проблемы. Например, электричка на "Розу Хутор" из аэропорта ходит лишь один раз в день утром, указывают журналисты, поэтому прилёт придётся подстроить под неё. Автобусные рейсы ходят из города несколько раз в день, но до него тоже нужно добраться.

Если вы едете отдыхать семьёй или большой компанией, то отличным решением будет заказать трансфер. Главное — подобрать специальный ски-трансфер, чтобы поместилось всё снаряжение. То же самое и с такси.

Если же выбор пал на аренду автомобиля, лучше заранее выяснить состояние дорог. К большинству современных курортов можно добраться по хорошо асфальтированным трассам. Однако, например, путь до грузинской "Местии" лежит через заснеженный серпантин, что может оказаться опасным для неопытных водителей.

Как сэкономить на жилье

Самым дорогим считается жильё у подъёмников. Однако крупные курорты часто предоставляют услугу бесплатного ски-баса, поэтому можно найти неплохой отель и вдали от зоны катания. Также следует пользоваться общественным транспортом, но тогда лучше хранить снаряжение для катания в локере на горе — ездить с ним в тесных маршрутках неудобно. Самое главное, чтобы рядом с отелем была остановка, иначе дополнительные траты на такси окажутся сомнительными в стремлении сэкономить.

Перед началом сезона стоит присмотреться к акциям в отелях, иногда они сами могут предложить бесплатный ски-пасс, автобус до подъёмника и другие бонусы, которые помогут сохранить часть средств.

Как сэкономить на ски-пассе

Выбирая пропуск на подъёмник, главное заплатить только за то, что вам нужно. Если вы собираетесь кататься с утра до вечера, то выгоднее будет купить пропуск на все дни отдыха, особенно если вы выбрали зоны для катания. Абонемент с доступом во все зоны дороже, но с ним отдых окажется разнообразнее. Иногда курорты предлагают ски-пассы с доступом на одну зону, но с возможностью разово посетить другие — тоже неплохой вариант.

Тем же, кто во время отдыха помимо катания планирует погулять или выпить глинтвейн, сидя на террасе, стоит присмотреться к абонементу на половину дня. Больше всего получится сэкономить, приобретая групповой ски-пасс в одну зону, но для этого вам придётся обзавестись компанией с похожими навыками катания и предпочтениями.



Выбираем недорогой курорт

Архыз Маленький курорт вблизи Минеральных Вод. Новички будут чувствовать себя здесь особенно комфортно, на курорте есть две зелёные трассы, одна синяя и одна красная. В районе можно найти недорогой отель от 2000 рублей в сутки. Помимо катания можно посетить Тебердинский биосферный заповедник, а также древние храмы и монастыри.

Гора Соболиная Курорт вблизи Байкала, что уже говорит о шикарных видах. Есть трассы разнообразных уровней, необорудованные склоны, оздоровительный SPA-центр, рестораны и экскурсии по округе. Имеется жильё на любой бюджет: от коттеджного посёлка до комнат в аренду в частном секторе.

Ведучи

Пока что единственный курорт в Чеченской Республике, находящийся в 100 километрах от Грозного. База всё ещё строится, пока работает только одна синяя трасса, к которой ведёт кресельный подъёмник. Однако в планах оборудовать ещё 19 трасс. Хоть в распоряжении курорта только один маршрут, зато круглогодичный и длиной в один километр с перепадом высот в 196 метров. Также имеется учебный склон.

Главными плюсами стоит отметить немноголюдность, виды на горы из любой точки курорта и низкие цены: ски-пасс на день — 600 рублей, час занятий с инструктором — 1500 рублей. В округе есть лишь две гостиницы. Одна хостельного типа, другая подороже (с бассейном, бильярдом, караоке и рестораном).

Домбай

Бюджетный курорт на Северном Кавказе, популярность которого быстро растёт. В районе нет дорогих отелей, проживание в номере на двоих в среднем обойдётся от полутора до 4500 рублей в сутки. В округе множество развлечений в виде бань, ресторанов, конных прогулок и экскурсий.

Иногда туристы жалуются на сервис, но главной достопримечательностью является безумно красивая природа. Единого ски-пасса нет, так как подъёмники принадлежат разным владельцам. Так что стоит заранее выбрать зону катания. Имеются пологие трассы для новичков и необъезженные склоны для опытных райдеров. К тому же оттуда относительно недалеко до Красной Поляны, можно прокатиться на вертолёте и сравнить.