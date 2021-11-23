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Эндокринолог Жиляев назвал полезные для офисных работников продукты

Одним из них является шпинат, который поможет предотвратить образование молекулярной дистрофии.

23 ноября, 19:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У людей, работающих в офисе, происходят застойные явления в суставах. Поэтому для профилактики артрита и артроза им следует употреблять морскую рыбу, сообщил врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев в беседе с изданием "Москва 24".

"Застои приводят к заболеваниям суставов, к воспалениям (артритам) и разрушению (артрозам). <...> Рыба содержит большое количество омега-3, что благоприятно влияет на клетки, сосуды и снижает риск воспаления суставов. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают питание суставов", — поведал врач.

По его словам, омега-3, содержащаяся в морской рыбе, способствует обновлению синовиальной жидкости, которая находится между суставными поверхностями. Так, снижается риск воспалительных заболеваний. Рекомендуется употреблять рыбу два раза в неделю, этого будет достаточно.

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Жиляев также рассказал, что при сидячем образе жизни у человека в лёгких возникают застойные явления. Избавиться от этих проблем помогают продукты с высоким содержанием витамина А. Он помогает обновляться клеточной ткани. Так, следует употреблять тыкву, морковь и зелень.

"Ещё полезно подсолнечное масло рекордсмен по содержанию витамина E, который является мощным антиоксидантом. Он улучшает состояние стенок сосудов, ведь, когда человек долго сидит, в сосудах возникают застойные явления, особенно в нижних конечностях", объяснил Жиляев.

А шпинат поможет предотвратить возникновение близорукости и появление риска образования молекулярной дистрофии, которые наблюдаются у офисных работников, проводящих за компьютером большое количество времени. Растение содержит лютеин и зеаксантин, которые накапливаются в сетчатке глаза и снижают риск возникновения болезней, напомнил врач. Также специалист рекомендует офисным работникам пить какао.

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"Ведь в офисах люди испытывают огромное количество умственной нагрузки, нервная система напрягается. В этом напитке содержится большое количество магния, который улучшает работу нервной системы, стабилизирует процессы напряжения и расслабления мышц и помогает расслабиться. Можно пить один–два раза в день", — отметил Жиляев.

Ранее диетолог Пигарева перечислила продукты, помогающие похудеть. Назвала она и те, которым приписывают подобные свойства, но у медиков это вызывает большие сомнения.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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