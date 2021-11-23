Онколог Черёмушкин увидел отчаяние в действиях пенсионерки, прооперировавшей саму себя

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин объяснил, что самостоятельно избавляться от асцита опасно и запрещено. Об этом он рассказал в беседе с "360".

"Это крайняя мера, скорее от отчаяния. Но эта операция — врачебная процедура, которая делается под ультразвуком. При лечении в брюшину вводятся лекарственные препараты и ситуацию контролируют", — уточнил специалист.

Черёмушкин добавил, что при подобном хирургическом вмешательстве на дому можно занести инфекцию или попасть в орган, который перемещается в жидкости.

Напомним, что 90-летняя онкобольная блокадница сама сделала себе операцию, не дожидаясь помощи врачей. Из-за рака у пенсионерки появилось осложнение — асцит. При недуге происходит скопление свободной жидкости в брюшной полости. При этом становится невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать.