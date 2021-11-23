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Онколог Черёмушкин увидел отчаяние в действиях пенсионерки, прооперировавшей саму себя

В ходе подобного хирургического вмешательства, выполняемого на дому, можно занести инфекцию или попасть в орган.

23 ноября, 19:02
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин объяснил, что самостоятельно избавляться от асцита опасно и запрещено. Об этом он рассказал в беседе с "360".

"Это крайняя мера, скорее от отчаяния. Но эта операция — врачебная процедура, которая делается под ультразвуком. При лечении в брюшину вводятся лекарственные препараты и ситуацию контролируют", — уточнил специалист.

Черёмушкин добавил, что при подобном хирургическом вмешательстве на дому можно занести инфекцию или попасть в орган, который перемещается в жидкости.

Напомним, что 90-летняя онкобольная блокадница сама сделала себе операцию, не дожидаясь помощи врачей. Из-за рака у пенсионерки появилось осложнение — асцит. При недуге происходит скопление свободной жидкости в брюшной полости. При этом становится невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать.

Бабушка не была уверена, что операция закончится успешно, и решила оставить предсмертную записку. Пенсионерка не столько переживала за собственное здоровье, сколько боялась, что родных обвинят в её смерти.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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