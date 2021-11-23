Джоан Роулинг пожаловалась на новые угрозы расправой от защитников трансгендеров

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8 — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 22, 2021

Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг рассказала о новых преследованиях со стороны защитников трансгендеров. Активисты неоднократно обвиняли женщину в трансфобии — негативном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям. В этот раз они опубликовали адрес сказочницы в социальных сетях, а также свои фото на фоне её дома.

"Возможно, — я просто предполагаю — лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, состоит в том, чтобы перестать их преследовать, домогаться и угрожать им", — написала Роулинг на своей странице в "Твиттере".

Как считает Роулинг, активистам, защищающим трансгендеров, следовало бы задуматься над тем, что она получила уже столько угроз убийством, что ими можно обклеить весь её дом, и тем не менее не перестала высказываться на эту тему. Писательница обратилась в поддержку сервиса микроблогов с просьбой удалить личную информацию с её адресом, а также заявила в полицию. На своей странице в соцсети она рассказала, что многие женщины, обращавшиеся к ней и, как она, критиковавшие современную концепцию гендерной идентичности, "стали жертвами запугивания, которое варьируется от преследования в социальных сетях... вплоть до доксинга и прямых угроз насилия, включая изнасилование".

Ранее Лайф рассказывал, что Джоан Роулинг "выгнали" с фестиваля из-за высказываний о трансгендерах. Создательница вселенной Гарри Поттера уже несколько лет подвергается гонениям из-за того, что посмела открыто выразить своё мнение.