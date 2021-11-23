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Маркетолог Григорьев назвал причины ажиотажного спроса на лопаты в России

Нужно помнить, что это не первая и не последняя зима в нашей стране. К тому же, какой она будет в этом году, неизвестно, отметил специалист.

23 ноября, 18:40

Фото © Pixabay

Ажиотажный спрос на лопаты, щётки для автомобилей и другие инструменты для уборки снега в России говорит о "невротизации общества", это не вопрос маркетинга. Об этом сообщил член совета "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев в беседе с радио Sputnik.

"Прямо скажем, что такого рода истории — это вопрос социальной психологии. Сейчас в условиях пандемии CoViD-19 люди устали, люди выгорели и нервничают, поэтому такого рода эффекты могут происходить", — считает Григорьев.

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По его словам, не следует поддаваться таким настроениям. Нужно помнить, что это не первая и не последняя зима в России. К тому же, какой она будет в этом году, неизвестно. "Если представитель какого-либо метеорологического центра сказал, что она будет снежная, то это точно будет не первая снежная зима", — отметил маркетолог.

Ранее Лайф писал, что во Владивостоке выпала месячная норма осадков.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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