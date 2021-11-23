Маркетолог Григорьев назвал причины ажиотажного спроса на лопаты в России

Ажиотажный спрос на лопаты, щётки для автомобилей и другие инструменты для уборки снега в России говорит о "невротизации общества", это не вопрос маркетинга. Об этом сообщил член совета "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев в беседе с радио Sputnik .

По его словам, не следует поддаваться таким настроениям. Нужно помнить, что это не первая и не последняя зима в России. К тому же, какой она будет в этом году, неизвестно. "Если представитель какого-либо метеорологического центра сказал, что она будет снежная, то это точно будет не первая снежная зима", — отметил маркетолог.