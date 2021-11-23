НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дженнифер Лоуренс высказалась о разнице в гонорарах с Ди Каприо

Оскароносная актриса призналась, что в ряде ситуаций требовать равной оплаты труда очень неудобно.

23 ноября, 18:26
<p>Фото © Juan Naharro Gimenez / Getty Images</p>

Фото © Juan Naharro Gimenez / Getty Images

Американская актриса Дженнифер Лоуренс назвала справедливой разницу в гонораре с Леонардо Ди Каприо за съёмки в фильме "Не смотрите наверх". Её гонорар составил 25 миллионов долларов, а гонорар актёра и продюсера — 30 миллионов, хотя имя Лоуренс идёт в титрах первым. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

"Послушайте, Лео приносит больше кассовых сборов, чем я. Мне очень повезло, и я довольна своим контрактом. Но в некоторых ситуациях требовать равной оплаты труда бывает очень неудобно. Уверена, другие женщины с таким тоже сталкивались", — уточнила звезда.

В мировой прокат фильм Адама Маккея выходит 8 декабря. Картина рассказывает о двух учёных, отправившихся в пресс-тур с новостями о приближающемся к Земле гигантском метеорите. В фильме также сыграли Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Мерил Стрип и Рон Перлман.

Дженнифер Лоуренс была ранена во время взрыва на съёмках

Дженнифер Лоуренс была ранена во время взрыва на съёмках

Ранее было опубликовано видео, на котором подружка Джеффа Безоса пожирала взглядом Ди Каприо. Ролик разлетелся по Сети, и пользователи уже сочувствуют богачу.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1