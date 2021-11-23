Дженнифер Лоуренс высказалась о разнице в гонорарах с Ди Каприо

Американская актриса Дженнифер Лоуренс назвала справедливой разницу в гонораре с Леонардо Ди Каприо за съёмки в фильме "Не смотрите наверх". Её гонорар составил 25 миллионов долларов, а гонорар актёра и продюсера — 30 миллионов, хотя имя Лоуренс идёт в титрах первым. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

"Послушайте, Лео приносит больше кассовых сборов, чем я. Мне очень повезло, и я довольна своим контрактом. Но в некоторых ситуациях требовать равной оплаты труда бывает очень неудобно. Уверена, другие женщины с таким тоже сталкивались", — уточнила звезда.

В мировой прокат фильм Адама Маккея выходит 8 декабря. Картина рассказывает о двух учёных, отправившихся в пресс-тур с новостями о приближающемся к Земле гигантском метеорите. В фильме также сыграли Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Мерил Стрип и Рон Перлман.