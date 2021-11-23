Вице-премьер Молдавии попросит у Миллера пару дней отсрочки по выплатам за газ

Молдавия планирует попросить у "Газпрома" отсрочку по выплатам за газ на несколько дней. Об этом заявил министр инфраструктуры, вице-премьер страны Андрей Спыну. Он уточнил, что 22 ноября говорил с главой российской компании Алексеем Миллером и выразил надежду, что сложившуюся ситуацию удастся преодолеть.

"Будет отправлено письмо, буду пытаться завтра ещё раз поговорить [с Миллером]. Вместе с тем в четверг парламент одобрит выделение средств, в пятницу деньги переведут, и проблема будет решена", — сказал Спыну телеканалу "Публика".