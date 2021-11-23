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Вице-премьер Молдавии попросит у Миллера пару дней отсрочки по выплатам за газ

Никаких рациональных мотивов для прекращения поставок топлива с четверга, 25 ноября, нет, заметил Андрей Спыну.

23 ноября, 18:17
<p>Алексей Миллер. Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2021/september/article536870/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Алексей Миллер. Фото © ПАО "Газпром"

Молдавия планирует попросить у "Газпрома" отсрочку по выплатам за газ на несколько дней. Об этом заявил министр инфраструктуры, вице-премьер страны Андрей Спыну. Он уточнил, что 22 ноября говорил с главой российской компании Алексеем Миллером и выразил надежду, что сложившуюся ситуацию удастся преодолеть.

"Будет отправлено письмо, буду пытаться завтра ещё раз поговорить [с Миллером]. Вместе с тем в четверг парламент одобрит выделение средств, в пятницу деньги переведут, и проблема будет решена", — сказал Спыну телеканалу "Публика".

Кроме того, вице-премьер заметил, что рациональных мотивов для прекращения поставок топлива с 25 ноября нет.

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Напомним, что в конце октября в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику остались по прежнему маршруту — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. Накануне, 22 ноября, "Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Как пояснили в компании, молдавская сторона должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но так и не сделала этого.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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