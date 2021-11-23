Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал скандал на Премии Муз-ТВ, где он вместе с блогером Давой блеснул на красной ковровой дорожке в сопровождении массовки из полуголых мужчин.

"Мы же не в обнимку с этими парнями вышли. Мы просто приехали, два друга, исполнивших замечательный хит "Ролекс". Песня была представлена во многих номинациях", — цитирует журнал "Ок!" артиста.

Киркоров отметил, что на каждое светское мероприятие приходит со спутниками или спутницами, в зависимости от музыкального проекта. При этом ранее к поп-королю не было таких странных вопросов. Певец искренне не понимает, почему в свои почти 55 лет он внезапно стал пользоваться "сексуальным вниманием".