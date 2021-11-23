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"Мы же не в обнимку с этими парнями": Киркоров впервые высказался об эпатажном появлении на Премии Муз-ТВ

Певец отметил, что на каждое светское мероприятие приходит со спутниками или спутницами, в зависимости от музыкального проекта. При этом ранее к поп-королю не было странных претензий.

23 ноября, 18:04
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CPqx3yzBmp7/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ee8a6109-5c3d-4504-9f02-6bfd9867af98" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CPqx3yzBmp7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></p>

Фото © Instagram / fkirkorov

Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал скандал на Премии Муз-ТВ, где он вместе с блогером Давой блеснул на красной ковровой дорожке в сопровождении массовки из полуголых мужчин.

"Мы же не в обнимку с этими парнями вышли. Мы просто приехали, два друга, исполнивших замечательный хит "Ролекс". Песня была представлена во многих номинациях", — цитирует журнал "Ок!" артиста.

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Киркоров отметил, что на каждое светское мероприятие приходит со спутниками или спутницами, в зависимости от музыкального проекта. При этом ранее к поп-королю не было таких странных вопросов. Певец искренне не понимает, почему в свои почти 55 лет он внезапно стал пользоваться "сексуальным вниманием".

Ранее стало известно, что суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду. Отметим, что за такое правонарушение вещание телеканала могли приостановить на 90 суток. Также был оштрафован и главред телеканала Андрей Разыграев. Согласно судебному постановлению, штраф составил 100 тысяч рублей.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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