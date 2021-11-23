"Мы же не в обнимку с этими парнями": Киркоров впервые высказался об эпатажном появлении на Премии Муз-ТВ
Певец отметил, что на каждое светское мероприятие приходит со спутниками или спутницами, в зависимости от музыкального проекта. При этом ранее к поп-королю не было странных претензий.
Фото © Instagram / fkirkorov
Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал скандал на Премии Муз-ТВ, где он вместе с блогером Давой блеснул на красной ковровой дорожке в сопровождении массовки из полуголых мужчин.
"Мы же не в обнимку с этими парнями вышли. Мы просто приехали, два друга, исполнивших замечательный хит "Ролекс". Песня была представлена во многих номинациях", — цитирует журнал "Ок!" артиста.
Киркоров отметил, что на каждое светское мероприятие приходит со спутниками или спутницами, в зависимости от музыкального проекта. При этом ранее к поп-королю не было таких странных вопросов. Певец искренне не понимает, почему в свои почти 55 лет он внезапно стал пользоваться "сексуальным вниманием".
Ранее стало известно, что суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду. Отметим, что за такое правонарушение вещание телеканала могли приостановить на 90 суток. Также был оштрафован и главред телеканала Андрей Разыграев. Согласно судебному постановлению, штраф составил 100 тысяч рублей.
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