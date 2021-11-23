Невестка Светланы Светличной заявила, что артистка находится в клинике
По словам Ольги, за актрисой присматривают специалисты, она чувствует себя соответствующе возрасту и ситуации.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в настоящее время находится под присмотром медиков и чувствует себя нормально. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала её невестка Ольга.
"Она сейчас лечится в клинике и чувствует себя соответствующе возрасту и ситуации. Как себя может чувствовать человек, которому будет 82 года?" — сказала собеседница.
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Также ранее внучка Светличной Мария Ивашова рассказала, что в конце октября её бабушка была госпитализирована, передаёт StarHit. По её словам, после истории с исчезновением актриса вновь почувствовала себя не очень и вызвала скорую. Однако родные не знали об этом до последнего.
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"Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Её положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом", — сказала девушка в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Напомним, полицейские в Москве нашли пропавшую без вести Светлану Светличную. Об исчезновении артистки стало известно 25 октября. С заявлением в полицию обратились родственники, в том числе сын артистки. Сам он рассказал Лайфу, что актриса пропала после того, как переехала поближе к родственникам. Расследование дела взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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