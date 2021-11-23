Невестка Светланы Светличной заявила, что артистка находится в клинике

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в настоящее время находится под присмотром медиков и чувствует себя нормально. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала её невестка Ольга.

"Она сейчас лечится в клинике и чувствует себя соответствующе возрасту и ситуации. Как себя может чувствовать человек, которому будет 82 года?" — сказала собеседница.

Также ранее внучка Светличной Мария Ивашова рассказала, что в конце октября её бабушка была госпитализирована, передаёт StarHit. По её словам, после истории с исчезновением актриса вновь почувствовала себя не очень и вызвала скорую. Однако родные не знали об этом до последнего.