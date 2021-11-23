Вице-президент РСТ Горин попросил не вводить QR-коды при продаже билетов на самолёты

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал, как будет работать система QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. При этом он отметил, что у всех пассажиров должна быть возможность покупать билеты беспрепятственно.

"Мы просим при продаже билетов не вводить QR-коды, но требовать их при регистрации на рейс или посадке в поезд," — сказал он.

По мнению эксперта, туристы и пассажиры должны иметь возможность беспрепятственно покупать билеты заранее, ещё до получения QR-кода. Горин отметил, что у многих сейчас подходит время ревакцинации от ковида и прекращают своё действие сертификаты и QR-коды, которые при повторной прививке можно получить только спустя время.

"В этой ситуации, так как по раннему бронированию билеты дешевле, нужно сохранить возможность покупать билет до получения QR-кода. Но предъявлять его при посадке в поезд и на регистрации на самолёт", — озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии.

По его словам, в новых поправках защищены права пассажиров. Так, в случае если человек не предъявляет QR-код, то в течение 48 часов получения такой информации или не позднее четырёх часов до рейса аннулируется соглашение о перевозке, а средства возвращаются человеку в размере 100% в течение 30 дней.

"Да, в проекте изменений воздушного кодекса речь идёт обо всех категориях перевозок, включая невозвратные тарифы. Это будут убытки для авиакомпаний, по их оценкам, они составят до 20 миллиардов рублей, но это будет прописано в тех документах, которые будут обсуждаться и приниматься в трёх чтениях в Госдуме уже в декабре месяце", — пояснил Горин.

При этом обсуждаемый период введения кодов довольно продолжительный — с 1 февраля по 1 июня. За это время пройдут и школьные весенние каникулы, и майские праздники, так что у россиян будет время пройти вакцинацию, заключил эксперт.

Ранее Лайф писал, что большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране. Однако почти четверть опрошенных заметила, что такая мера вкупе с распространением её на общественные места поможет победить пандемию ковида.