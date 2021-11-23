Большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране

Больше половины опрошенных россиян считают, что распространение системы QR-кодов в общественном транспорте по всей стране не нужно, так как в регионах обстановка по ковиду разнится. Об этом сообщает kp.ru.

В то же время 14% респондентов уверены, что это помогло бы победить пандемию. Также были и 8% опрошенных, которые посчитали целесообразным ввести QR-коды не только на транспорте, но и в общественных местах по всей России.

Другие 12% россиян заметили, что цифровые коды нужны только на междугородних и международных перевозках, однако не в автобусах. А ещё 2% респондентов поддерживают введение подобных мер в регионах, где эпидемиологическая обстановка будет резко ухудшаться. Всего в опросе участвовало 9,3 тысячи человек.