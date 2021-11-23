Большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране
Однако почти четверть опрошенных заметила, что такая мера вкупе с распространением её на общественные места поможет победить пандемию ковида.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Больше половины опрошенных россиян считают, что распространение системы QR-кодов в общественном транспорте по всей стране не нужно, так как в регионах обстановка по ковиду разнится. Об этом сообщает kp.ru.
В то же время 14% респондентов уверены, что это помогло бы победить пандемию. Также были и 8% опрошенных, которые посчитали целесообразным ввести QR-коды не только на транспорте, но и в общественных местах по всей России.
Другие 12% россиян заметили, что цифровые коды нужны только на междугородних и международных перевозках, однако не в автобусах. А ещё 2% респондентов поддерживают введение подобных мер в регионах, где эпидемиологическая обстановка будет резко ухудшаться. Всего в опросе участвовало 9,3 тысячи человек.
Напомним, с 22 ноября в Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественном транспорте. Этот российский регион стал первым, где приняли такие антикоронавирусные меры. Утро первого дня в Казани обернулось тем, что из метро и трамваев высадили 500 пассажиров без необходимых кодов, за полдня их число увеличилось до полутора тысяч. А с 23 числа QR-коды ввели на Камчатке, они понадобятся при посадке в самолёт и для проезда на отдельных автобусных маршрутах между районами региона.
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