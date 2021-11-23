В Москве адвокат Хмелевская на "лексусе" сбила пешехода на зебре и скрылась с места ДТП

В Москве адвокат Маргарита Хмелевская на "лексусе" сбила пешехода на зебре и уехала с места ДТП. Видео © Telegram / SHOT

На севере Москвы женщина-водитель на белом "лексусе" сбила пешехода на нерегулируемом переходе и скрылась с места ДТП. Как сообщает телеграм-канал SHOT, виновницей аварии оказалась адвокат Маргарита Хмелевская.

Инцидент произошёл поздним вечером на улице Лобненской. Сбитого 31-летнего мужчину доставили в больницу с подозрением на перелом основания черепа до приезда наряда инспекторов. Хмелевскую удалось догнать в получасе езды от места происшествия. Полицейским она заявила, что якобы просто поехала за скорой помощью. Судя по всему, сейчас женщина находится дома, на вопросы журналистов она отказалась отвечать.

Примечательно, что в 2021 году за нарушения ПДД хозяйка "лексуса" привлекалась к ответственности уже 34 раза. Часть штрафов она до сих пор так и не оплатила. К слову, у уроженки посёлка Кедрового Иркутской области в целом очень "насыщенная" жизнь. Так, в 2000-х на Хмелевскую три раза писали заявления жители Ейска, обвиняя в мошенничестве. Заявители утверждали, что она обманула их на суммы от 30 до 150 тысяч рублей.