Вирусолог Скулачев оценил вероятность продления новогодних праздников

Вирусолог Максим Скулачев в беседе с Лайфом оценил вероятность продления новогодних праздников с целью улучшения эпидемиологической ситуации по ковиду.

"В принципе, в начале января я бы ожидал снижения заболеваемости. Потому что это выходные, они дают благоприятный эффект. В 2020 году дали. В этом смысле может быть менее болезненно было бы продлить эти выходные , чтобы был больший противоэпидемиологический эффект. Всё зависит от заболеваемости в декабре", — уточнил специалист.

Ранее Дмитрий Песков счёл преждевременными разговоры о введении новых антиковидных мер к праздникам. Представитель Кремля отметил, что в России фиксируется динамика в сторону снижения уровня заболеваемости.

"Как мы видим, введение принудительных выходных в начале ноября, оно вполне себе дало эффект. Мы видим снижение заболеваемости. Не только благодаря этим праздникам, там много ещё факторов, но тем не менее", — добавил вирусолог Скулачев.

Наш собеседник отметил, что ситуация меняется каждый день и говорить о вероятном продлении праздников пока рано.

"Сейчас мы видим снижение заболеваемости, особенно в крупных городах. Мы видим по официальной статистике. Это очень здорово! Если тренд продлится, то, может быть, и в декабре не придётся продлевать новогодние каникулы. Ситуация меняется каждый день, поэтому сейчас сказать сложно", — подытожил он.