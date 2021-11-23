Собянин: ПЦР-тестирование в Москве находится на уровне лучших мировых образцов
Сейчас каждый житель столицы может узнать, здоров ли он, с помощью экспресс-теста в торговом центре или на транспортно-пересадочном узле.
Фото © Правительство Москвы / В. Новиков
Уровень ПЦР-тестирования на коронавирус в столице можно сравнить с лучшими мировыми образцами, но теперь гражданам также доступен вариант экспресс-анализа. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"У нас вообще ПЦР-тестирование обычное находится на уровне лучших мировых образцов. Но мы, с учётом того что появились качественные экспресс-тесты, ввели ещё экспресс-тестирование", — сказал градоначальник в интервью РИА "Новости".
Теперь каждый может оценить, здоров он или нет, в торговом центре или на транспортно-пересадочном узле, совершая прогулку, уточнил Собянин. По словам градоначальника, в борьбе с ковидом очень важно своевременно выявлять больных, чтобы их изолировать для прекращения распространения и вовремя начать лечение.
Ранее Сергей Собянин сообщил об отработке системы QR-кодов с федеральными ведомствами. В настоящий момент в Москве они требуются при посещении музеев и театров. Это сделано для того, чтобы люди обратили внимание на необходимость наличия кода.
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