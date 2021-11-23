Собянин: ПЦР-тестирование в Москве находится на уровне лучших мировых образцов

Уровень ПЦР-тестирования на коронавирус в столице можно сравнить с лучшими мировыми образцами, но теперь гражданам также доступен вариант экспресс-анализа. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас вообще ПЦР-тестирование обычное находится на уровне лучших мировых образцов. Но мы, с учётом того что появились качественные экспресс-тесты, ввели ещё экспресс-тестирование", — сказал градоначальник в интервью РИА "Новости".

Теперь каждый может оценить, здоров он или нет, в торговом центре или на транспортно-пересадочном узле, совершая прогулку, уточнил Собянин. По словам градоначальника, в борьбе с ковидом очень важно своевременно выявлять больных, чтобы их изолировать для прекращения распространения и вовремя начать лечение.