Собянин напомнил, что в Москве за год лишь раз объявляли нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за минувший год в городе лишь раз объявлялись нерабочие дни, хотя столица пережила сложные времена. И добавил, что от жителей и гостей власти требуют соблюдения санитарных норм.

"При необходимости, при крайней необходимости вводим ограничительные меры. За последний год вот таких нерабочих дней мы объявили всего лишь один раз за весь год, хотя пережили сложные времена, непростые. Но считали возможным пройти весь этот период без такого рода жёстких мер", — сказал градоначальник в интервью РИА "Новости".

Также мэр сообщил, что нерабочие дни вводили точечно тогда, когда это потребовалось.