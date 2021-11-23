Собянин напомнил, что в Москве за год лишь раз объявляли нерабочие дни
Хотя столица пережила сложные, непростые времена по ковиду, отметил градоначальник.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за минувший год в городе лишь раз объявлялись нерабочие дни, хотя столица пережила сложные времена. И добавил, что от жителей и гостей власти требуют соблюдения санитарных норм.
"При необходимости, при крайней необходимости вводим ограничительные меры. За последний год вот таких нерабочих дней мы объявили всего лишь один раз за весь год, хотя пережили сложные времена, непростые. Но считали возможным пройти весь этот период без такого рода жёстких мер", — сказал градоначальник в интервью РИА "Новости".
Также мэр сообщил, что нерабочие дни вводили точечно тогда, когда это потребовалось.
"Президент поддержал, дал возможность расширять этот период нерабочих дней. Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней", — добавил мэр.
Напомним, что в Москве и Московской области были объявлены нерабочие дни в период с 28 октября до 7 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве после нерабочих дней упал на 50%.
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